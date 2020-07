Rolstoeler Martijn in het zonnetje gezet voor opruimen zwerfafval: 'Zo maak ik mijzelf nuttig'

De gemeente Moerdijk heeft de zwaar gehandicapte Martijn Koevermans in het zonnetje gezet voor het opruimen van zwerfafval in Zevenbergen. Samen met zijn vader ruimt de 41-jarige Martijn wekelijks kilo's zwerfafval op vanuit zijn rolstoel. Van de gemeente kreeg hij als waardering prikstokken, vuilniszakken en werkhandschoenen.

Wat Martijn is overkomen, is een ware nachtmerrie. Tot vijf jaar geleden was hij een super sportieve jongeman die twee keer per jaar op wintersport ging. Daarnaast stond hij graag als freestyler op zijn skateboard en was hij dj.