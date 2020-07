Bredase voetbalmoord uit 2008: elf jaar voor Servische dader

De rechter heeft geoordeeld (foto: archief). vergroot

Een man van 38 moet elf jaar de cel in voor de zogenoemde 'voetbalmoord', twaalf jaar geleden. De Servische dader stak in 2008 bij een kroeg in Breda een Turkse man neer, nadat Turkije een EK-wedstrijd van Kroatië gewonnen had. De dader kon vorig jaar augustus pas worden aangehouden in Montenegro.

Het Openbaar Ministerie had ook elf jaar geëist wegens doodslag. Het slachtoffer uit Breda werd drie keer met een mes gestoken, onder meer in zijn hals. Van noodweer was volgens de rechter geen sprake. Hij bepaalde overigens ook dat de dader de begrafeniskosten (7500 euro) moet vergoeden.

Gevlucht na voetbalmoord

Het 33-jarige slachtoffer werd op 20 juni 2008, na een ruzie, doodgestoken bij café Edison in zijn woonplaats. In de kroeg had hij gezien hoe het voetbalteam van zijn land, Turkije, won van Kroatië in de kwartfinale van het Europees kampioenschap in 2008.

De Servische dader vluchtte naar zijn vaderland nadat hij had vernomen dat het slachtoffer was overleden. Aanhouding was pas mogelijk nadat hij in buurland Montenegro tegen de lamp was gelopen. Hierdoor was uitlevering aan ons land wel mogelijk; Servië levert geen burgers uit.

'Gruwelijk uit de hand gelopen'

Volgens de rechter liep het die junidag gruwelijk uit de hand nadat de verdachte zich had geërgerd aan het gedrag van de Bredanaar. Deze man had te veel gedronken en hij viel de Serviër lastig. Om hier een einde aan te maken heeft de dader een mes uit zijn auto gepakt en direct uitgehaald.

Na de fatale steekpartij heeft hij zijn vrouw bij zijn schoonmoeder afgezet en is zelf bij een vriend gaan slapen. Toen hij de volgende dag op Teletekst las dat het slachtoffer was overleden heeft hij zijn auto gepakt en is naar Duitsland gereden. Vervolgens verbleef hij geruime tijd in het voormalige Joegoslavië.

'Geen enkel respect getoond'

De rechtbank vindt het ook kwalijk dat de Serviër blijft volhouden dat het eigen schuld dikke bult was voor het slachtoffer: hij zou hém hebben aangevallen.

Bovendien heeft de man, door zich zo lang schuil te houden, geen enkel respect getoond voor de nabestaanden. Tijdens de behandeling van deze zaak werden verklaringen voorgelezen van de kinderen van de Bredanaar. De rechter: “Op zeer jonge leeftijd hebben zij hun vader al moeten missen, enkel door een geweldsuitbarsting van verdachte.”

Ook het feit dat veel (feestvierende) mensen het steekincident zagen gebeuren, wordt de dader zwaar aangerekend.