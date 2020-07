Arie den Dekker bedankte vlak voor zijn dood zijn advocaat op de voicemail: 'Het is einde oefening

Arie den Dekker bedankt advocaat met een voicemailbericht vergroot

De laatste voicemail aan zijn advocaat Richard Laatsman doet sterk vermoeden dat Arie den Dekker zichzelf maandag doelbewust van het leven heeft beroofd. De Ossenaar kondigt aan dat 'hij zal blijven liggen, bij het gemeentehuis'.

Het ingesproken bericht geeft een ander beeld van de gebeurtenis dan de mededeling van de politie. Die meldt dat Den Dekker 'een brandbare vloeistof op de stoep bij het gemeentehuis in brand heeft willen steken. Daarbij heeft hij onbedoeld ernstige brandwonden opgelopen'.

Den Dekker belt vlak voor zijn daad naar zijn advocaat. Die is bezet dus spreekt hij een bericht in. De Ossenaar bedankt zijn raadsman en vraagt hem om naar het gemeentehuis te komen. "Want ik zal blijven liggen, bij het gemeentehuis. Ik doe eerst nog een sigaretje en dan is het einde oefening."

In een reactie laat een woordvoerder van de politie weten dat het feitenonderzoek loopt. Ook zijn de camerabeelden van het incident bekeken. "De politie kan uit die beelden afleiden dat Arie den Dekker niet met opzet zichzelf in brand wilde steken."

Wat er precies op de beelden te zien is, wil de woordvoerder niet zeggen. Hij noemt de eerste mededeling van de politie daarom een 'tussen-update'. "De informatie over de voicemail nemen we mee in het onderzoek", aldus de zegsman van de politie.

Getuigenbescherming

Den Dekker (54) stak zichzelf in brand op de stoep van het gemeentehuis en overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De Ossenaar kwam in een getuigenbeschermingsprogramma nadat hij in juni 2018 de politie belde over een schotenwisseling bij het woonwagenkamp in Oss, vlakbij zijn huis. Het bleek later te gaan om de liquidatie van Peter Netten.

Omdat Den Dekker later zijn mond voorbij praatte en geheimhouding in het gevaar kwam, staakte het Openbaar Ministerie de getuigenbescherming. Als mogelijk doelwit van criminelen, stond de gemeente niet toe dat Den Dekker terugkeerde naar zijn huis. Tegen dat besluit voerde Den Dekker een aantal opzienbarende acties bij het gemeentehuis van Oss.

