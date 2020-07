Advocaat haalt uit na overlijden Arie den Dekker: 'Niemand bij de gemeente Oss deed iets'

Arie den Dekker. (archieffoto) vergroot

De gemeente Oss heeft haar zorgplicht verzaakt en Arie den Dekker niet de hulp geboden die hij nodig had. Dat is de stevige conclusie van advocaat Richard Laatsman, die maandag weliswaar geraakt werd door de wanhoopsdaad van zijn cliënt, maar niet verrast was.

Frits van Otterdijk Geschreven door

Den Dekker (54) stak zichzelf in brand op de stoep van het gemeentehuis en overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Volgens de advocaat was het een heel bewuste actie, volgens de politie liep een protestactie van Den Dekker uit de hand en raakte hij daarbij onbedoeld gewond.

Arie den Dekker kwam in een getuigenbeschermingsprogramma nadat hij in juni 2018 de politie belde over een schotenwisseling bij het woonwagenkamp in Oss, vlakbij zijn huis. Het bleek later te gaan om de liquidatie van Peter Netten.

"Hij zei: Als ze mij ooit vinden, zeg dan alsjeblief tegen de buitenwereld hoe ik ben behandeld door de gemeente Oss."



Omdat Den Dekker later zijn mond voorbij praatte en geheimhouding in het gevaar kwam, staakte het Openbaar Ministerie de getuigenbescherming. Als mogelijk doelwit van criminelen, stond de gemeente niet toe dat Den Dekker terugkeerde naar zijn huis.

De Ossenaar raakte hiervan zo van de kook, dat hij enkele opzienbarende protestacties hield voor het gemeentehuis. Zo overgoot hij zichzelf meerdere keren met mest omdat hij 'als stront behandeld werd'. Zijn laatste poging om gehoord te worden, is hem bedoeld of onbedoeld fataal geworden.

Laatsman is ervan overtuigd dat zijn cliënt zichzelf bewust van het leven wilde beroven. De lezing van de politie dat Den Dekker 'onbedoeld gewond raakte' tijdens de brandstichting noemt hij 'nonsens'. Laatsman: "Het was een poging uit wanhoop. Arie hoopte met zijn daad dat er eindelijk zou worden geluisterd naar hem als slachtoffer. Vlak voor zijn dood heeft hij mij daarop gewezen. Hij zei: Als ze mij ooit vinden, zeg dan alsjeblief tegen de buitenwereld hoe ik ben behandeld door de gemeente Oss."

"Arie was niet de gemakkelijkste maar hij was wel een burger die hulp en zorg nodig had."

Volgens de raadsman koesterde zijn cliënt geen persoonlijke rancune tegen iemand bij de gemeente. "Met sommige ambtenaren kon hij goed opschieten. Het ging hem meer om de manier hoe de gemeente als instantie de zaak op zijn beloop liet."

Voor burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans maakte Den Dekker wel een uitzondering. "Arie was naar eigen zeggen diep geraakt door haar handelswijze. Hij raakte getraumatiseerd door de manier waarop zij hem een trap na heeft gegeven."

Laatsman kan er met zijn pet niet bij dat zijn cliënt zo in de steek is gelaten door de gemeente. "Arie was niet de gemakkelijkste maar hij was wel een burger die hulp en zorg nodig had. Ik heb zijn situatie ontelbare keren proberen uit te leggen op het gemeentehuis, niemand wilde luisteren of deed iets. Laten we hopen dat hierover Kamervragen worden gesteld. Daar zou Arie heel blij mee zijn."

"Het blijft hoe dan ook verschrikkelijk en triest wat er vanmorgen is gebeurd. "

Het Openbaar Ministerie laat in een schriftelijke reactie weten: "Het is een trieste gebeurtenis in een langslepende kwestie, waarbij ook het Openbaar Ministerie de afgelopen jaren zeer intensief betrokken was. De gebeurtenissen en verwikkelingen rond de beveiliging van Arie den Dekker hebben er toe geleid dat het OM niet langer in staat kon zijn de verantwoordelijkheid te dragen voor zijn veiligheid. (....) Wij kunnen geen concrete informatie geven over een individuele casus, maar in het algemeen is het zo dat medewerking van een te beveiligen persoon essentieel is voor het kunnen dragen van de verantwoordelijkheid voor diens veiligheid. Het blijft hoe dan ook verschrikkelijk en triest wat er maandagochtend is gebeurd. "

LEES OOK: