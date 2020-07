Getuigenis Arie leidde tot een bizarre nachtmerrie: 'Ik wou dat ik nooit met de politie had gepraat'

Arie den Dekker (54) voelde zich twee jaar miskend als slachtoffer en niet gehoord door justitie en de gemeente Oss. Hij voerde met enkele opzienbarende acties strijd voor zijn positie. Een strijd die hem maandagochtend fataal werd.

Als Arie den Dekker de klok terug had kunnen zetten naar 18 juni 2018, zou hij niet hebben geaarzeld. Die avond hoort hij een schotenwisseling bij het woonwagenkamp in Oss, vlakbij zijn woning. Het blijkt later te gaan om de liquidatie van Peter Netten, een bekende van de politie.