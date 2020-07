Burgemeester Oss na overlijden Arie den Dekker: 'Vreselijk wat er vandaag is gebeurd'

Een fragment uit de videoboodschap van Wobine Buijs vergroot

In een videoboodschap heeft de burgemeester van Oss, Wobine Buijs, maandagavond haar medeleven uitgesproken aan de nabestaanden van Arie den Dekker. Ze had het over de zelfdoding van de Ossenaar, waarmee ze de politie weerspreekt. Die zei dat Den Dekker maandagmorgen een brandbare vloeistof op de stoep bij het gemeentehuis in brand wilde steken. Daarbij zou hij 'onbedoeld ernstige brandwonden hebben opgelopen'.

Het duurde maandag geruime tijd voordat de gemeente Oss reageerde na de fatale protestactie van inwoner Arie den Dekker. Uren later, rond zes uur, werd pas een videoboodschap van burgemeester Wobine Buijs verstuurd.

"We wilden eerst goed uitzoeken wat er precies is gebeurd", verklaart Willem van den Elzen de late reactie. Volgens de woordvoerder van de gemeente Oss is daarvoor gesproken met partijen binnen en buiten het gemeentelijke apparaat. "We willen dat het zorgvuldig gebeurt. Ook naar de direct betrokkenen."

Dat niet een schriftelijke verklaring maar een kort filmpje met de burgemeester is verspreid, heeft volgens de gemeente te maken met het grote aantal cameraverzoeken van de media. Dat was op zo'n korte termijn niet allemaal in te willigen, verklaart Van den Elzen.

Naar verwachting zal er een onderzoek volgen naar het handelen door de gemeente en andere betrokken instanties. "Wil je dat goed doen, dan heeft het de sterke voorkeur om dat extern en onafhankelijk uit te laten voeren", geeft de woordvoerder aan.

Bekijk hieronder de verklaring van burgemeester Buijs:

Den Dekker (54) stak zichzelf maandagochtend in brand op de stoep van het gemeentehuis en overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De Ossenaar kwam tot zijn wanhoopsdaad nadat hij in 2018 getuige was van een criminele liquidatie en daarover had verklaard. Den Dekker kwam steeds meer in de problemen. Zo kreeg hij geen bescherming meer van justitie, werd hij dakloos na brandstichting en werden zijn verzoeken voor andere woonruimte door de gemeente Oss geweigerd.