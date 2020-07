Scooterrijder die vlucht voor agenten ramt politieauto

Een scooterrijder heeft maandagmiddag in Tilburg een politieauto geramd. Dit gebeurde tijdens een achtervolging door agenten die hem te hard hadden zien rijden op de Langendijk.

De politiemannen zagen de scooterrijder rond drie uur rijden. Ze reden met hun politieauto het fietspad op om de man van 25 uit Den Haag aan te spreken. Maar die stuurde om de politie heen, reed door rood en verdween in de richting van de Karel Boddenweg.

Toen de man werd aangehouden, bleek dat hij drugs bij zich had en ook had gebruikt. Ook was de kentekenplaat van de scooter gestolen. Daarom wordt hij beschuldigd van heling.