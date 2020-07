Jody ziet zoveelste brand in zijn appartementengebouw: 'Er moet echt iets gebeuren'

De brandschade is overdag goed zichtbaar (foto: Eva de Schipper). vergroot

Jody Valk (36) is er helemaal klaar mee. Hij woont in het appartementencomplex boven een fietsenwinkel in Bladel, waar maandagnacht brand woedde. Volgens hem was het al de vijfde of zesde keer: "Het was weer raak, weer feest. Maar zo heftig als deze hebben we het nog niet gezien." Hij gaat dinsdag samen met andere bewoners naar het gemeentehuis, vertelt hij terwijl hij bij de politielinten staat. "Om verbetering te eisen, beveiliging. Er moet iets gebeuren, dit kan niet."

Rond middernacht ging Jody met zijn hond nog even de deur uit voor een laatste wandeling. "We liepen bij het zwembad en we werden gebeld door mijn schoonmoeder: het is weer raak bij jullie." En daarmee was niets te veel gezegd, zo bleek bij aankomst: "Toen sloegen de vlammen er al uit."

"Of ik me veilig voel? We hebben camera's opgehangen, dus dat zegt genoeg denk ik."

Jody somt op wat er eerder in en om het complex al gebeurde: "We hebben een autobrand gehad. En inpandige branden, meubels in een berging en in het fietsenhok. En bij het afval Dus met deze erbij zitten we op vijf of zes." En dus is er een sterk vermoeden van opzet. "Zou er vijf keer iets spontaan in brand vliegen? Die meubels in de berging bijvoorbeeld, die ontvlammen niet zomaar."

Op de vraag of hij zich veilig voelt, antwoord hij: "Veilig? Niet echt. We zitten in de goede hoek van het complex, niet boven de branden steeds. Maar veilig? We hebben camera's opgehangen, dus dat zegt genoeg denk ik. Zodat we misschien kunnen zien wat er precies gebeurd, want je bent dit op een gegeven moment wel kotsbeu."

Hij vervolgt: "Als het een keer verder uitbreidt of overslaat... er wonen hier ook mensen met kinderen. Dat moet je gewoon niet willen joh." Er gaan geruchten over de achtergronden van de branden, maar Jody wil het onderzoek vooral aan de politie overlaten: "Ik hoop dat ze iets vinden."

"We kunnen alleen maar gissen naar de oorzaak."

En dinsdag wil hij dus met andere bewoners naar het gemeentehuis om daar maatregelen te eisen. Overigens sprak hij burgemeester Remco Bosma maandagnacht al. Die was volgens hem witheet. Hij zou het 'een doorn in het oog' hebben genoemd.

Ondertussen zijn ook winkeleigenaren Luc en Art van de Huijgevoort geschrokken. "Zo extreem. Na de laatste brand hebben we met de veiligheidsregio alles doorgelopen op brandveiligheid." Nu het opnieuw misging, is de schade flink geven ze aan. "De vraag is of de fietsenzaak en de kringloopwinkel snel weer open kunnen."

Over de oorzaak spreken ze zich niet uit: "We wachten af waar politie en gemeente mee komen. We kunnen verder alleen maar gissen."

