Muzikale anti-Trump-campagne vanuit Den Bosch

Frank van Osch uit Den Bosch lanceerde samen met zijn vriend David Grover een eigen anti-Trump-campagne. Dat doen ze door allerlei muzikanten te interviewen die een liedje hebben geschreven waarin ze zich tegen de Amerikaanse president keren.

Frank is documentairemaker en hij is veel bezig met muziek. Hij ontmoette de van oorsprong Amerikaanse David Grover in Den Bosch. Beiden mannen hadden een kantoor hadden in hetzelfde gebouw. Daar raakten ze in gesprek over de Amerikaanse politiek en president Donald Trump. Samen verzonnen ze het idee om een documentaire te maken over muzikanten die ten strijden trekken tegen Donald Trump.

The Liar Tweets Tonight

"Een aantal gesprekken hebben we online gedaan via beeldbellen", vertelt Frank. "Ook hebben we een bedrijf gevonden in Amerika, dat met de camera langsgaat bij een aantal muzikanten." Een van die muzikanten is bijvoorbeeld Roy Zimmerman. Hij maakte een parodie op het nummer 'The Lion Sleeps Tonight' van The Tokens. Hij maakte er 'The Liar Tweets Tonight' van en in plaats van het bekende 'a-weema-weh, a-weema-weh' zingt hij 'vote him away'.