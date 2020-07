Angelique is door het oog van de naald gekropen om uit Marokko weg te komen

Angelique stapt eindelijk aan boord van het vliegtuig naar Nederland vergroot

Angelique van Hoek (36) is eindelijk weer terug in Chaam. Ze zat zo'n vier maanden lang vast in de Marokkaanse lockdown. Het had niet veel gescheeld of er kwamen daar nog weken of zelfs maanden bovenop. Twaalf uur na haar vlucht gingen de grote steden in het land opnieuw in strenge lockdown.

Wat een werkreis voor zo'n twee maanden moest zijn, veranderde in een slopend half jaar in onzekerheid. De Brabantse zat vast in Marrakesh, zonder mogelijkheid om naar huis te vliegen. "Ik ben helemaal gesloopt en ontzettend blij om eindelijk weer thuis te zijn", zegt Angelique verheugd. Zondagmiddag kon ze haar man dan eindelijk in de armen vliegen in de ontvangsthal van Schiphol.

De Alphense heeft het perfecte moment gekozen om Marokko uit te komen. De regels in het Noord-Afrikaanse land versoepelden de afgelopen weken waardoor ze weer terug kon, maar ze besefte dat dit van het ene op het andere moment teruggedraaid kon worden. Wat maandag ook plotseling gebeurde. De acht grote steden gingen opnieuw in lockdown.

"Het voelde alsof dat stad onder een koepel van hitte zat."

"Ik had al zo'n vermoeden. Binnenkort is het Offerfeest en dan reizen veel families het land door om elkaar op te zoeken. Dat brengt natuurlijk gevaren met zich mee."

Het waren vooral de laatste weken die loodzwaar waren voor de onderneemster met een eigen bedrijf. In Marrakesh tikte het kwik de vijftig graden aan, een temperatuur waar zelfs de Marokkanen het benauwd van krijgen.

"Het voelde alsof dat stad onder een koepel van hitte zat. De laatste dagen ben ik daarom naar de kust gevlucht voor de verkoeling." Dat idee hadden veel Marokkanen en daarom werden er controleposten geplaatst rondom de badplaats Essaouira. "Zonder geldige reden kom je de stad niet in. Ik ben na anderhalf uur vaststaan in een filefuik enorm gematst. Ik mocht uiteindelijk doorrijden nadat ik mijn verhaal verteld had. Gelukkig was die agent zeer sympathiek."

Nu gaat Angelique twee weken lang in thuisisolatie in de bosrijke omgeving van Alphen. En dat is flink anders dan de lockdown in de woestijnstad waar ze maandenlang vastzat. "Hier controleert niemand of ik me er wel aan hou. In Marrakesh moest ik de straat op met een mondkapje en een verklaring met de reden waarom ik buiten was. Dat werd ook goed in de gaten gehouden door de politieagenten en militairen die door de straten patrouilleerden. Ik kon naar de supermarkt en gelijk weer terug. Mijn vrienden opzoeken was echt een no-go."

"Je laat het wel uit je hoofd om niet mee te werken met de politie."

Marokko is heel streng in zijn coronabeleid. "Je laat het wel uit je hoofd om niet mee te werken. In het begin vond ik de avondklok vooral heel naar, maar uiteindelijk hebben deze regels me gezond gehouden. Het heeft ervoor gezorgd dat ik het virus niet heb, want ik zou niet in het ziekenhuis daar willen belanden."

Angelique zat zondag in een nagenoeg leeg vliegtuig. "Ik denk dat ik één van de laatste gestrande Nederlanders was." De 36-jarige heeft een eigen bedrijf dat tassen en decoratiespullen maakt in Marrakesh. "Ik moet daarvoor af en toe voor in Marokko zijn, maar dat durf ik voorlopig niet meer aan. Misschien dat het volgend jaar weer kan."

