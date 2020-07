Graffiti maken in het atelier van Van Gogh: 'Dit is heilige grond'

De Franse kunstenaar NOWART in het atelier van Van Gogh (foto: Alice van der Plas) vergroot

Graffitikunstenaar NOWART, oftewel Arnaud Rabier, is zelf beroemd, maar Vincent van Gogh is zijn absolute held. Op de 130e sterfdag van Van Gogh kwam een droom van de Franse kunstenaar uit. Hij werkte woensdag namelijk in het atelier van zijn grote idool in Nuenen.

NOWART maakte in het atelier een portret van Van Gogh. Het is de laatste in een serie van maar liefst 130 portretten die de Franse kunstenaar maakte. Een levenswerk dat nu in Nuenen te zien is bij galerie Dumay en het Vincentre.

29 juli is de 130ste sterfdag van Van Gogh. Tijd voor NOWART om afstand te doen van zijn 130 portretten.

NOWART maakt zijn laatste portret op 'heilige grond':

