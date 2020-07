Zo ziet de ravage eruit in het huis in Eindhoven waarop een aanslag werd gepleegd [FOTO'S]

Foto: Sem van Rijssel, SQ Vision. Foto: Sem van Rijssel, SQ Vision. Foto: Sem van Rijssel, SQ Vision. Foto: Sem van Rijssel, SQ Vision. Foto: Sem van Rijssel, SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/6 Foto: Sem van Rijssel, SQ Vision.

Een ravage. Dat is, in één woord, de staat van de woning aan de Moreelselaan in Eindhoven waarop vorige week maandag een aanslag werd gepleegd. Dinsdag waren experts van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) de hele dag bezig met onderzoek in en om het huis.

Beelden van de ravage in het huis in Eindhoven:

De zijstraat bij de woning is afgezet. Daar werd dinsdag een mobiel kantoor van de politie neergezet. Experts plaatsten onder meer witte bollen in de woning. Die helpen bij het maken van een driedimensionale scan van de ruimte, waardoor er achteraf via een computer onderzoek kan worden gedaan.

Brand en explosie

Bij de explosie in brand in de woning raakte een 16-jarige jongen ernstig gewond. De brand brak rond drie uur uit. Buurtbewoners zeggen dat ze een luide explosie hebben gehoord.

Toen de brandweer arriveerde was de gevel zwaar beschadigd. De straat lag bezaaid met brokstukken en glas. Ook raakten enkele auto’s beschadigd.