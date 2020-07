Verwarring compleet over coronaregels in grensenclave Baarle-Nassau: 'Het lijkt wel oorlog'

In Baarle-Hertog dragen mensen een mondkapje. vergroot

"Ik kan er niet meer aan uit, snapte gij het nog?", verzucht een Belg die een drankje neemt op een Nederlands terras in de grensenclave Baarle-Nassau. In die gemeente is een mondkap in de winkels nog niet verplicht. Honderd meter verderop in het Belgische Baarle-Hertog wél. En dan komen de Belgen met een avondklok en de Nederlanders met een negatief reisadvies voor de provincie Antwerpen. De verwarring is compleet.

Juist in Baarle-Nassau, waar de overkant van de straat soms Belgisch is, leiden de verschillende regeltjes tot grote verwarring. Zelfs de bewoners weten soms niet hoe het precies zit. Is die avondklok in België nou vanaf half elf, of toch half twaalf? Ook het verschillende beleid met mondkapjes is lastig voor veel mensen. "Het is ja nee, ja nee, ja nee en uiteindelijk weet je nog niks", zegt een Belg, die vanwege de soepelere regels in Nederland liever in ons land een drankje pakt op het terras.

Tweede Wereldoorlog

De mondkapjesplicht in België kan nog wel op begrip rekenen bij veel mensen: "Ik ben zelf met mijn 76 jaar risicogroep", zegt een Nederlander die in Baarle-Hertog woont. Maar de avondklok die de provincie Antwerpen invoert, vindt hij onzin: "Dat doet mij een beetje aan de Tweede Wereldoorlog denken, dat is mijn gevoel erbij." Een Belgische vrouw die in Baarle-Nassau op het terras zit, vraagt zich hardop af of mensen zich daar wel aan gaan houden.

Tilburgse kermis

Groot is de verbazing bij veel Belgen over het verschil tussen hun land en Nederland. "Wij waren op de Tilburgse kermis en niemand liep daar met een mondmasker en er was een massa volk. En dan kom je bij ons en dan draagt iedereen een mondmasker en mag je bijna niks, ik snap het niet", zegt een Belgische vrouw.

Veel mensen vinden dat de regels gelijk zouden moeten zijn. Zo wil de burgemeester van Baarle-Nassau ook een mondkapjesplicht in winkels in zijn gemeente. "Al die verschillende regels en onduidelijkheid is niet goed voor Baarle-Hertog en Baarle-Nassau", zegt een Nederlandse kledingverkoopster.

Ook aan de Belgische kant vinden veel mensen dat de regels gelijk zouden moeten zijn. Maar zolang alles soepeler is in Nederland, steken veel Belgen maar wat graag even de grens over om te winkelen zonder mondkapje.

