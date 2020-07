PSV laat 6.500 fans toe in Philips Stadion tijdens eerste wedstrijden: ‘Nemen geen enkel risico'

Het stadion van PSV. (foto: HollandseHoogte). vergroot

PSV kan tijdens de eerste vier thuiswedstrijden van het nieuwe eredivisieseizoen 6.500 supporters verwelkomen. De Eindhovenaren hebben de verkoop van de seizoenskaarten maandag stopgezet op 26.000 verkochte exemplaren en daardoor kan iedere seizoenskaarthouder één van de eerste vier wedstrijden kan bijwonen.

Normaal gesproken is het Philips Stadion gevuld met zo’n 35.000 toeschouwers. Door het coronavirus en de bijbehorende maatregelen, zal bij aanvang van het nieuwe seizoen het stadion van PSV maar voor zo’n twintig procent gevuld zijn.

“De eerste vier thuiswedstrijden in de eredivisie zetten we voor onze 26.000 seizoenkaarthouders open in de webshop van PSV”, zegt commercieel directeur Frans Janssen van PSV. “Alle kaarthouders kunnen een keuze maken voor een ticket voor een van die eerste vier eredivisieduels. Zo kunnen ze kiezen met wie ze graag in hun vak willen gaan zitten. Ze hebben maximale keuzevrijheid, maar vol is vol en als dat punt is bereikt moet dus een andere wedstrijd worden gekozen", aldus Janssen.

PSV had in theorie meer supporters kunnen toelaten, zoals een speciaal vak voor fans onder de achttien jaar. Maar Janssen wil daar nu nog niet aan. “Daar hebben we nu voor gekozen, gezien de toch wel alarmerende berichten over besmettingen bij jonge mensen. We kunnen eventueel in een later stadium, als alles wat losser wordt, wel weer gaan nadenken over zo’n jongerenvak, maar voor nu staat de voorzichtigheid voorop.”

En bij die voorzichtigheid hoort vooral de 1,5 meter afstand. “Daar letten we heel goed op”, vervolgt Janssen. “Natuurlijk willen we meer supporters verwelkomen en willen we spelen in een vol stadion. Maar we weten dat dat nu niet kan. Dus bekijken we het liever vanuit de andere kant: we kunnen in ieder geval per wedstrijd 6.500 fans toelaten. Dat is al beter dan geen fans.”

PSV heeft de afgelopen tijd al nagedacht over hoe ze het facilitair willen gaan regelen tijdens de thuiswedstrijden. “En daar denken we nu nog over na. We moeten nog beslissen hoe we dat precies in gaan vullen. Dan moet je denken aan hoe de mensen het stadion in- en uit komen en hoe de 1,5 meter goed gehandhaafd kan worden. Dat moet goed gaan, want we willen aantonen dat er wel degelijk met publiek gevoetbald kan worden in deze tijd. Maar nogmaals: de voorzichtigheid staat voorop en we willen geen onnodige risico’s nemen.”

