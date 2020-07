Brug bij Grave dicht voor 'tientonners' door roest op klinknagels

De Thompsonbrug bij Grave (foto: Rijkswaterstaat / J. van Houdt). vergroot

Zwaar verkeer mag vanaf woensdagavond zeven uur niet meer over de John S. Thompsonbrug bij Grave. Het gaat dan om voertuigen die zwaarder zijn dan tien ton zoals veel bussen, landbouwvoertuigen en vrachtwagens. Uit recente inspecties en onderzoek is gebleken dat de brug uit 1928 ontlast moet worden om problemen door roestige klinknagels te voorkomen. Maar de brug is veilig, stelt Rijkswaterstaat.

Sandra Kagie Geschreven door

"Voor weggebruikers is er geen gevaar geweest", zegt een woordvoerder woensdagochtend. "Door de brug voor zwaar verkeer af te sluiten, willen we juist voorkomen dat er risico’s gaan ontstaan", gaat ze verder.

"Uit een gedetailleerde inspectie aan één van de bogen is gebleken dat er op de klinknagelverbindingen roest zit, waardoor de verbindingen zwakker zijn dan normaal." Wanneer dat nu niet wordt aangepakt, kan het volgens haar zo zijn dat de brug in de toekomst helemaal moet worden afgesloten. En dat wil Rijkswaterstaat voorkomen. Tot de specifieke verbindingen zijn aangepakt, wordt de constructie volgens haar 'intensief gemonitord'.

Onduidelijk hoe lang

Door de brug nu te ontlasten, blijft deze veilig beschikbaar voor overig verkeer. De brug, die ook bekend staat als ‘de Graafse brug’ vormt de verbinding over de Maas waar de provinciale weg N324 overheen gaat. Hoe lang de afsluiting voor zwaar verkeer duurt, is nog niet duidelijk. De provincie Brabant heeft bij Rijkswaterstaat aangedrongen op een snelle reparatie.

Voor zwaar verkeer komt er een omleidingsroute die met borden wordt aangegeven. De maatregel heeft dus vooral gevolgen voor het openbaar vervoer, landbouwverkeer en vrachtverkeer. Vorig jaar reden er per dag gemiddeld 14.000 voertuigen over de brug, waarvan ongeveer 1000 voertuigen zwaarder dan tien ton.

De omleidingen voor zwaar verkeer:

Vanuit het noorden wordt zwaar verkeer omgeleid naar de A50 Maasbrug, via de N845 (Drutenseweg), de A326 en vervolgens via knooppunt Bankhoef naar de A50 richting Eindhoven. Daarna afslag Ravenstein via de N277 (Dorpenweg) weer richting Grave. Dit is ongeveer 15 kilometer omrijden, met een extra reistijd van een kwartier tot twintig minuten.

Landbouwverkeer wordt ook omgeleid via de A50 Maasbrug bij Ravenstein. Op de A50 zijn parallelwegen aanwezig waar landbouwvoertuigen (langzaam verkeer) gebruik van kan maken.

De afsluiting heeft ook gevolgen voor buslijn 99 van Uden naar Nijmegen en lijn 9 van Grave naar Nijmegen. Deze zullen worden omgeleid. Actuele informatie hierover is te vinden op de website van Bravo.

Chroom-6 in verf

Onlangs kwam nog naar buiten dat in de verf die is gebruikt voor de John S. Thompsonbrug de kankerverwekkende stof Chroom-6 is aangetroffen. De komende twee jaar wordt de brug opnieuw geschilderd. De vorige verflaag wordt dan verwijderd.

Die werkzaamheden worden nu volgens Rijkswaterstaat gecombineerd met de reparatiewerkzaamheden aan de constructie van de brug.