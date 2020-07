Jarenlange mishandeling en vernedering: topturnster Loes Linders trekt beerput open

Loes Linders (foto: ANP). vergroot

Een achtbaan. Zo omschrijft Loes Linders (32) uit Uden de afgelopen dagen. De oud-topturnster onthulde afgelopen weekend dat ze een van de vele jonge turntalenten was die door trainers mishandeld en vernederd werd. “Je hoopt dat het beter wordt, maar het is nog steeds niet acceptabel genoeg.”

Daags na haar onthulling op Facebook ("Ik ben een van hen") is Linders nog steeds onder de indruk van alle reacties. Net als bij de turnsters die haar voorgingen, heeft haar persoonlijke verhaal veel stof doen opwaaien. Zo zat ze onder meer aan tafel bij talkshowprogramma Op1, samen met turnsters Stephanie Tijmen en Marinka van Apeldoorn.

“Er zijn weer zoveel oude herinneringen naar boven gekomen de afgelopen dagen”, vertelt Linders aan Omroep Brabant. “Dat is best wel heftig, nog heftiger dan ik verwacht had. Maar aan de andere kant heb ik met mijn boodschap wel echt een doel. Dat maakt het ook wel weer makkelijker om alles te doorstaan.”

"Het was zo onwerkelijk, maar toch ging ik er als kind in mee."

Loes Linders heeft twee doelen, vertelt ze. Ten eerste wil ze dat de turnwereld fundamenteel en voorgoed verandert. De sport waar ze als klein meisje verliefd op werd is ongezond en verwoest levens. Anderzijds wil ze na al die jaren eindelijk erkenning. “Nu blijkt opeens dat ik mij al die jaren niet heb aangesteld. Dat is een erg goed gevoel. Het was zo onwerkelijk allemaal. Maar toch ging ik er als kind in mee. Ik had een soort van ongeloof.”

Kleine meisjes die werden vernederd, uitgescholden, in het gezicht gespuugd, aan de haren werden gesleept. Nadat coach Gerrit Beltman schuld bekende en toegaf tientallen pupillen te hebben mishandeld en vernederd ging de beerput open. Met de hashtag #dossierturnmisbruik kwamen Nederlandse turnsters naar buiten op social media met verhalen over meerdere trainers. Allemaal herkenbare verhalen, zegt Linders, die het al als 8-jarige meemaakte.

"Als je nu tien turnsters pakt met een topsportverleden, zijn er negen beschadigd."

“Dat was het regime waar je mee akkoord ging. In dat regime zijn zoveel nare dingen gebeurd. Dat heb ik zelf ondervonden, maar ik ben niet de enige geweest.” Specifieke namen noemt de Udense niet – een bewuste keuze, zegt ze. ”Ik denk niet dat dat het doel moet zijn. Dan ga ik voorbij aan het schoonvegen van de sport. Ik heb niet meer zoveel zin om met mijn vinger te wijzen naar wie het fout heeft gedaan.”

Er zijn belangrijkere dingen, vindt Linders. “Als je nu tien turnsters pakt met een topsportverleden, zijn er negen beschadigd. En niet een beetje beschadigd, maar flink beschadigd. Na wat ik heb meegemaakt heb ik een lang traject doorlopen om weer in de maatschappij te kunnen functioneren", vertelt Linders, die eerder heeft aangegeven dat ze kampt met een eetstoornis.

"Er werd geschreeuwd: 'Je bent aangekomen en je krijgt nog tieten ook!' Dat zijn dingen die wat met je doen", vertelde Linders onlangs bij Op1. "Dan ga je niet meer eten, enkel zodat ze je op dat punt niet meer kunnen aanpakken."

Daarom wil Linders, die op haar 21ste stopte met turnen, dat ‘haar sport weer schoon wordt’. En ze doelt daarbij niet alleen op het fysieke en mentale geweld. “Maar ook op de misstanden en dubbele belangen in de top van verenigingen en bij de Nederlandse turnbond KNGU, waar ook bondscoaches bij betrokken waren. Het is belangrijk dat óók dat verhaal verteld wordt."

"Dan denk je weer: oh nee, dit patroon herken ik."

Volgens Linders moet je de juiste vriendjes hebben op de juiste plekken. "Als je bij die vriendjes zit, dan kun je het voor elkaar krijgen.” Als voorbeeld noemt ze de kwalificatieprocedures van EK’s en WK’s. “Er zaten zoveel mensen in de top met dubbele belangen”, stelt Linders. “Die overlegden dan eerst wie ze mee wilden nemen naar een toernooi en dan gingen ze daar de procedure en kwalificatie op aanpassen.”

Dat soort spelletjes werden volgens Linders in haar tijd vaak gespeeld in samenspraak met de turnbond of zelfs de bondscoach. En ze gebeuren nog steeds. “Je blijft altijd hopen dat het beter wordt,” zegt Linders, “maar iedere keer als je dat soort signaaltjes als bij Beltman opvangt, denk je weer: oh nee, dit patroon herken ik. Je hoopt dat de situatie nu beter is dan tien jaar geleden, maar het is uiteindelijk nog steeds niet goed genoeg.”

Sportkoepel NOC*NSF en de turnbond KNGU hebben aangekondigd onderzoek te gaan doen naar de misstanden en roepen sporters op zich (anoniem) te melden.