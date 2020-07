Guus Meeuwis en Manon stellen huwelijk een jaar uit: 'Extra voorpret'

Vanwege de coronacrisis hebben Guus Meeuwis en zijn verloofde Manon Meijers besloten dat ze hun huwelijk een jaar uitstellen. Dat vertelt de zanger in gesprek met PrivéTV.

"De bruiloft is uitgesteld, niet afgesteld", benadrukt Guus. "Het gaat nog steeds supergoed in de liefde. We vonden dat wij de bruiloft verdienden waar omhelzingen en geen anderhalve meter bij pasten. De gezondheid van alles en iedereen is belangrijker dan de dingen die gepland stonden, dus het is wel te accepteren."