Amerikaanse concerten Guus Meeuwis verplaatst naar 2021

Hij hield er lange tijd hoop op dat zijn concerten eind dit jaar toch door konden gaan. Maar Guus Meeuwis moet de handdoek in de ring gooien. De twee concerten in de Webster Hall in New York die voor oktober 2020 gepland stonden, worden verplaatst naar oktober 2021.

Malini Witlox Geschreven door

Sommige fans betaalden duizenden euro's voor kaarten en de reis. De aangeschafte concertkaarten blijven geldig voor de nieuwe data, maar fans kunnen de kaarten ook inleveren, waarbij ze geld terug krijgen.

"Tot onze spijt moeten we melden dat de shows verplaatst worden naar 2021. We hebben ons lang ingespannen om duidelijkheid vanuit de Amerikaanse autoriteiten te krijgen over geldende maatregelen in oktober", meldt organisator Modestus Concerts & Events.

Veel andere shows verplaatst

Die duidelijkheid is er nog niet, geeft het productiehuis aan. "Maar de realiteit is dat de meeste shows in New York (waaronder alle shows op Broadway) tot 1 januari inmiddels zijn verplaatst. Wij vinden dat we een besluit over deze shows niet langer kunnen uitstellen, omdat wij niet geloven dat de situatie in New York op korte termijn dusdanig zal veranderen dat de shows op een verantwoorde en kwalitatieve manier plaats kunnen vinden."

Jubileum

Ook mag de gezondheid van de bezoekers niet in gevaar komen. Meeuwis zit in 2020 25 jaar in het vak, dat jubileum wilde hij vieren met de speciale concerten. Er was iedere avond plek voor 1500 bezoekers, kaartjes gingen grif over de toonbank.

In april zei de zanger nog tegen Omroep Brabant dat de concerten, als het aan hem lag, gewoon door zouden gaan. "We bekijken het van dag tot dag en van week tot week. We hebben nog tijd", stelde hij. "We houden het nauwlettend in de gaten, maar het is nog te vroeg om te zeggen dat het niet gaat lukken."

