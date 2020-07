Rudi vond een baan dankzij een coach en dat project moet ondanks corona gewoon doorgaan

De Tilburgse wethouder Esmah Lahlah. vergroot

De gemeente Tilburg zal tot het uiterste gaan om de werkloosheid te bestrijden ook nu de coronacrisis zijn tol eist. Dat zegt wethouder Esmah Lahlah. Ze verwijst naar een aantal eerdere successen: Rudi die dankzij een coach een baan vond en een vrouw die uit haar isolement werd gehaald.

Dat de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de economie staat vast, maar hoeveel mensen werkloos zullen raken, weet nog niemand. Tilburg heeft net wat succesvolle projecten achter de rug om de werkloosheid te bestrijden en wil die koste wat het kost behouden: "We laten niemand vallen, wat er ook gebeurt."

De gemeente heeft de afgelopen jaren van alles geprobeerd om mensen weer aan werk te helpen. Proefprojecten met jongeren, statushouders, in wijken met veel werkloosheid. Dat heeft lang niet altijd geleid tot een baan, geeft wethouder Lahlah toe. “Maar we merkten wel dat mensen gezonder werden, zich beter voelden en meer vertrouwen kregen in de overheid. Daar ben ik ook heel blij mee.”

"Een half jaar later had Rudi een baan waar hij gelukkig mee is."

De succesverhalen zijn talrijk, zegt Lahlah. “Neem Rudi bijvoorbeeld. Vanuit een van onze proefprojecten werd bij hem aangebeld met de vraag: wat kunnen we voor u betekenen? Hij was werkloos en arbeidsongeschikt. Zijn vrouw had allerlei flexibele baantjes, maar ze konden het hoofd nauwelijks boven water houden. Ze hadden beginnende schulden, maakten veel ruzie en een scheiding dreigde", vertelt wethouder Lahlah.

"Op dat moment kwam onze coach. Die kwam in het gezin, won het vertrouwen, pakte de schulden aan en zorgde ervoor dat Rudi genoeg zelfvertrouwen kreeg om te solliciteren. Een half jaar later had Rudi via de Diamantgroep een baan waar hij gelukkig mee is. Hij ziet het leven weer zitten. En het stel is nog samen.”

"Dan denk ik: als die coach er niet was geweest…”

Het verhaal dat Lahlah ‘echt ontzettend geraakt heeft’, gaat over een vrouw die lange tijd in de bijstand zat en eenzaam was: “De enige contacten had ze van de koffiecorner in de flat beneden. Ook bij haar belde een coach aan. Hij begeleidde haar naar allerlei activiteiten in het wijkcentrum. Ze ging aan haar gezondheid werken, medicijngebruik werd afgebouwd."

Toen kwam corona. "Alles stond stil, ook die koffiecorner beneden. Ze heeft haar coach gebeld en verteld dat ze zich ontzettend alleen voelde en dacht aan zelfmoord. Kun je me helpen, vroeg ze. De coach heeft haar geholpen door veel met haar te praten en dan denk ik: als die coach er niet was geweest…”

Genoeg reden voor Lahlah om, met steun van de gemeenteraad, door te gaan met de projecten. Iedereen die in de bijstand zit, krijgt een coach.

Maar zoiets kost veel geld. Op het moment dat er veel mensen werkloos worden, heb je als gemeente minder inkomsten en meer uitgaven. Kun je hier dan nog meer doorgaan? Lahlah is optimistisch: “In april en mei zagen we een enorme stijging. Maar dat stabiliseerde in juni. Als je het voor de maand juli vergelijkt met dezelfde periode vorig jaar, zijn er 260 werklozen meer. Op een totaal van 6700.”

"Juist die meest kwetsbare doelgroep moeten we niet loslaten."

Lahlah verwacht dat ze in het najaar en het vroege voorjaar pas echt iets kan zeggen over de gevolgen van de coronacrisis voor de Tilburgse arbeidsmarkt.

Toch maakt ze zich wel zorgen. Stel, de werkloosheid neemt enorm toe. Hoe zit het dan met die coach voor iedere bijstandsgerechtigde? “Dan zijn er nog altijd wat maatregelen die we kunnen nemen om deze koers te behouden. Maar de persoonlijke aandacht blijft. Juist die meest kwetsbare doelgroep die nu enorm hard wordt geraakt door corona, die moeten we niet loslaten. Sterker: daar moeten we misschien nog wel extra in investeren.”