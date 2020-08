Hoe een dorp getroffen werd door het coronavirus: 'Het verhaal van Boekel'

Jos Verkuijlen en Dennis Stafleu maakten de documentaire 'Het verhaal van Boekel'. vergroot

Begin maart staat Boekel in het middelpunt van de coronacrisis. Een hechte gemeente met ruim 10.000 inwoners krijgt in vier weken te maken met 21 mensen die overlijden aan de gevolgen van het coronavirus. Jos Verkuijlen en en Dennis Stafleu maakten voor Omroep Brabant over deze periode de documentaire 'Het verhaal van Boekel'.

De impact van de coronacrisis is groot in het dorp. Bij uitvaarten waar 600 mensen naar de kerk zouden komen, mogen maar er maar dertig mensen naar binnen. "De naaste familie zit als het ware verdoofd in de kerkbanken. De nabestaanden doen hun ding wel, maar het is niet zoals ze gewend zijn", vertelt diaken Henk van Thiel.

Verhalen verzameld

Niet kunnen ontmoeten zoals je gewend bent, niet afscheid kunnen nemen zoals je zou willen en het verdriet dat achterblijft. Dit alles laat zijn sporen na in het dorp. Filmmakers Jos Verkuijlen en Dennis Stafleu waren de hele maand juni in Boekel. Ze verzamelden de verhalen van de inwoners van Boekel om zo een beeld te schetsen van het effect dat het coronavirus heeft op een hechte gemeenschap.

Wat doet dit verdriet met het dorp? Maar ook: hoe wordt langzaam de draad weer opgepakt bij de sportvereniging, de kerk, de horeca, de vrijwilligers en bij bedrijven?

De documentaire 'Het verhaal van Boekel' kan je hieronder bekijken:

