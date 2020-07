'Spierballen als kinderkontjes', vrijwilligers gezocht voor workout op het kerkhof

"Waarom een duur fitnessabonnement nemen als je ook lekker buiten op het kerkhof aan je conditie kan werken", met die gedachte werd in het mededelingenblad van de Sint Petrusparochie een oproep geplaatst. Woensdag melde zich de eerste vrijwilliger.

"Ons vrijwilligersteam is te oud aan het worden. De afgelopen tijd zijn twee mensen die op een van de kerkhoven meehielpen, overleden. Dat hoort natuurlijk zo," vertelt Frans van Hapert (73) lachend, "maar als er vrijwilligers wegvallen zitten we met een gat." Frans coördineert het tuinwerk bij verschillende kerken en begraafplaatsen in Eindhoven en is de man achter de oproep.