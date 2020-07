Alweer een Mega Millions jackpot bij Holland Casino Eindhoven

Holland Casino Eindhoven (foto: Holland Casino) vergroot

Een 23-jarige vrouw heeft afgelopen maandag een geldbedrag van 75.000 euro gewonnen bij Holland Casino in Eindhoven. Het is de vijfde keer in nog geen jaar tijd dat er een groot geldbedrag uit gaat in het filiaal.

De winnares ging voor het eerst in haar leven naar het casino vertelt Robin Bleichrodt van Holland Casino. "Ze was heel beduusd toen ze won en ze wil anoniem blijven."

Ze deed mee aan met de Mega Millions jackpot en door één euro in te zetten, won ze 75.000 euro. De winst had nog veel groter kunnen zijn. Als ze vijf euro had ingezet was ze er met de volledige jackpot van 1,7 miljoen euro vandoor gegaan.

Vijfmaal jackpot

Het Eindhovense filiaal van de casinoketen krijgt inmiddels een reputatie als het gaat om het winnen van grote geldbedragen. Sinds september vorig jaar viel er al vijf keer de Mega Millions jackpot. "Dat is het meest van alle Holland Casino's in Nederland", zegt Bleichrodt.

In september vorig jaar ging het eveneens om 75.000 euro, maar oktober vorig jaar werd er 1,4 miljoen euro gewonnen door twee vrienden. Een maand later in november was het weer raak en ging een echtpaar met een half miljoen naar huis. In februari viel de laatste jackpot tot afgelopen maandag. Toen werd er ook 75.000 euro gewonnen.