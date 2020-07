De kraan open of juist dicht draaien om beken te beschermen tegen droogte

Een peilschaal geeft aan hoe hoog het water staat (archieffoto: Kevin Cordewener). vergroot

De waterschappen De Dommel en Aa en Maas nemen allebei maatregelen om beken te beschermen tegen de droogte. De Dommel gaat water oppompen om het riviertje de Reusel te beschermen. Hun collega's van Aa en Maas laten juist beken droogvallen om andere te beschermen.

Vanaf donderdag gaat waterschap De Dommel een laagje 'overlevingswater' in de Reusel pompen in Landgoed de Utrecht bij Esbeek. De beek dreigt droog te vallen ondanks het wisselvallige weer van de afgelopen weken. De Reusel is namelijk compleet afhankelijk van regenwater en dat is er nog steeds te weinig.

Ook in 2018 en 2019 moest waterschap De Dommel ingrijpen bij de Reusel. Net als toen wordt er nu grondwater opgepompt om de bijzondere natuur te beschermen. Het laagje water van enkele centimeters zorgt voor voldoende stromend water waarin vissen en planten kunnen overleven.

In het Dommelgebied zijn vijf natuurrijke beken die in aanmerking komen voor een laagje overlevingswater. In deze beken, waaronder de Reusel en de Beekloop, leven zeldzame en beschermde diersoorten.

Droogvallen

Waterschap Aa en Maas pakt het anders aan. Zij stoppen met de watertoevoer naar enkele beken in het oosten van de provincie. Het lukt ze door de droogte niet meer om alle beken in hun gebied van een zogeheten overlevingslaagje te voorzien. Drie beken in de omgeving van Gemert en Overloon krijgen als eerste geen water meer.

Aa en Maas gaat deze week bekijken waar er precies bijzondere vissen in het water zitten. Als dat zo is, wordt geprobeerd die te verhuizen. Met de hengelsportfederatie is afgesproken dat vrijwilligers die klus op zich nemen als het niet om waardevolle soorten gaat. De belangrijkste beken krijgen het langste water uit de Maas.

De Brabantse waterschappen. vergroot