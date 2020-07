Amerikaanse schoonouders mogen niet op bezoek bij eerste kleinkind: 'Niemand wil meedenken'

Trotse ouders Michiel en Megan met hun zoontje Neil (foto: Michiel van den Berge) vergroot

Michiel en Megan uit Sint-Michielsgestel zouden helemaal in de zevende hemel moeten zijn. 14 juni is hun zoontje geboren, maar de Amerikaanse ouders van Megan mogen niet langskomen. Vanwege het coronavirus staat de Nederlandse overheid niet toe dat ze overkomen. "Als er iemand dood of ernstig gewond is wel, maar voor een geboorte niet."

Dat steekt Michiel van den Berge (35) en Megan Hoffman (32) enorm. "Vriendjes en vriendinnetjes mogen elkaar weer zien sinds maandag, maar Amerikaanse ouders mogen niet op bezoek bij hun kinderen in Nederland. Dat is krom", vertelt de trotse vader van baby Neil.

"Je wordt van het kastje naar de muur gestuurd en niemand wil meedenken of helpen bij de overheidsinstanties", vertelt Michiel. Zo verwees het ministerie van Buitenlandse Zaken hem naar de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) en die stuurden hem door naar de Koninklijke Marechaussee.

Baby Neil met zijn oma via Facetime vergroot

Verwarrend

"Bij de Marechaussee waren ze onbeschoft, kortaf en wilden ze ons ook niet zeggen bij wie we wel terecht kunnen", zegt Michiel. De informatielijn van de Koninklijke Marechaussee bevestigt aan Omroep Brabant dat Amerikaanse opa's en oma's op dit moment niet welkom zijn voor de geboorte van een kleinkind in Nederland.

Richtlijnen

Volgens de Europese richtlijnen mogen Amerikaanse ouders alleen naar Nederland komen voor een sterfgeval, ziekenhuisopname of omdat de ouders zelf hulpbehoevend zijn. "Ik heb EU-commissaris Ylva Johansson benaderd, maar zij schrijft ons weer dat de geboorte van een kleinkind ook een uitzondering kan zijn."

Alleen in diezelfde reactie naar Michiel schrijft Johanson ook dat het uiteindelijk de lidstaat zelf is die over zulke uitzonderingen gaat."Het hoeft niet moeilijk te zijn. Mijn schoonouders komen aan op Schiphol, gaan direct in quarantaine in een hotel en wachten daar op de uitslag van de coronatest, die we zelf betalen. Dat lijkt mij een prima oplossing", vertelt Michiel.

Gemis

Met name Megan mist haar ouders enorm. "Haar moeder zou al in mei overkomen voor de laatste fase van de zwangerschap. Toen dat niet lukte, hoopten we op rond de geboorte, maar nu kan het nog steeds niet. De vlucht is al drie keer omgeboekt." Op dit moment kan oma haar eerste kleinkind alleen via Facetime zien.

"We zijn ten einde raad, want de EU zegt dat bezoek van opa en oma mogelijk moet zijn, maar de Nederlandse overheid wil daar niet in mee." Het gemis is ook van invloed op Megans gemoedstoestand, terwijl dit toch de gelukkigste periode uit haar leven moet zijn.

Wat Michiel tegelijkertijd wel goed begrijpt, is dat gezien de situatie in de Verenigde Staten, de Nederlandse overheid niet iedereen toe kan laten. "Het is daar een zooitje wat betreft het coronavirus. Ik snap ook niet dat de Marechaussee zei dat ik wél die kant op kan gaan, met een baby en net bevallen moeder."

Dat er geen maatwerk mogelijk is, frustreert en verbaast hem. "Ik had altijd gedacht dat ik in zo'n situatie op de overheid kon rekenen, hulp zou krijgen en er in oplossingen gedacht zou worden. Het gaat immers om mijn schoonouders eerste kleinkind."