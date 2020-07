Marianne Vos vervolgt wielercarrière als kopvrouw van Jumbo-Visma

Marianne Vos rijdt in 2021 bij Jumbo-Visma. De wielrenster wordt kopvrouw bij de nieuwe Nederlandse vrouwenploeg. Ze tekent er een contract voor twee jaar meldt Thijs Zonneveld in het AD.

Marianne Vos (33) is een fenomeen op de fiets. De wielrenster uit Babyloniënbroek won in de jeugd alles wat er te winnen viel en herhaalde dat bij de profs. Alleen al op de weg won Vos 228 keer, maar ook bij het veldrijden reed ze de ene na de andere overwinning en titel bij elkaar.

Ze is tweevoudig olympisch kampioene en twaalfvoudig wereldkampioene in verschillende disciplines. Hoewel de dominantie van Marianne Vos er niet meer is in het internationale circuit, geldt ze nog altijd als één van de beste rensters uit het peloton.