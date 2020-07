Jarenlang kinderen misbruikt: vijf jaar cel en tbs geëist tegen man (66) uit Boxtel

Kinderen zeven jaar misbruikt in Boxtel (foto: archief). vergroot

Bijna zeven jaar lang zou Cees van der S. in zijn woonplaats Boxtel vijf kinderen hebben misbruikt. De ontucht begon in januari 2013 en duurde tot vorig jaar augustus, toen hij werd aangehouden. De nu 66-jarige verdachte zou de ontucht zowel bij hem als bij de slachtoffers thuis hebben gepleegd. De officier van justitie bij de rechtbank in Den Bosch eiste vijf jaar cel en tbs met voorwaarden.

Van de gevangenisstraf gaat de periode af die de man sinds augustus vorig jaar vast heeft gezeten. Onder de tbs met voorwaarden vallen een opname in een kliniek en het verbod zich in de gemeente Boxtel te begeven.

Slachtoffers zes tot vijftien jaar

Justitie houdt er zelfs rekening mee dat de man 'misschien wel decennialang' kinderen heeft misbruikt. De slachtoffers in deze zedenzaak zijn nu zes tot vijftien jaar oud. Een aantal is broer en zus van elkaar.

Details over de ontucht werden donderdag prijsgegeven tijdens een zitting bij de rechtbank in Den Bosch. De kinderen zagen in hem een 'soort opa', zo beschreef de rechter hun relatie. Een aantal van hun ouders waren bij de rechtszaak, bijgestaan door advocaten en andere deskundigen.

'Onze levens zijn verwoest'

Een van de moeders verliet voortijdig de zitting, omdat ze het niet langer meer kon aanhoren. Later op de dag legde ze een emotionele slachtofferverklaring af. Ze sprak van een 'achtbaan van emoties' en ze wenste de verdachte de hel toe: "Waarom heb je dit gedaan? Je hebt mijn leven en dat van mijn prachtkindjes verwoest." Een andere moeder sprak van een 'horrorervaring' en noemde de dorpsgenoot 'ongeneeslijk ziek'. Beide vrouwen vroegen zich hardop af waarom ze Cees niet eerder doorhadden.

De geboren Bosschenaar, die zelf nooit kinderen heeft gehad, wordt er ook van beschuldigd dat hij kinderporno bezat. Een deel van de foto's zou hij zelf hebben gemaakt van de misbruikte kinderen. Ook zijn er tientallen jaren oude videobanden gevonden waarop de man te zien is, terwijl hij met een kind ontucht pleegde. Van der S. kon zich dat niet meer voor de geest halen.

Seksueel binnendringen

De eerste contacten tussen de verdachte en de gezinnen van zijn slachtoffers werden gelegd bij de Voedselbank in Boxtel. Hij werkte daar, stond klanten ook op andere manieren bij en kwam vervolgens geregeld over de vloer bij de kinderen. Gaandeweg mochten ze ook bij hem logeren. Daar, maar ook op een camping, zou hij in de fout zijn gegaan.

De handelingen gingen van het seksueel binnendringen tot het strelen en in de mond nemen van het geslachtsdeel van een aantal kinderen. Verder zou hij ze zover hebben gekregen dat ze zijn geslachtsdeel vastpakten.

De zaak kwam vorig jaar augustus aan het rollen nadat de moeder van een van de slachtoffers bij hem thuis verhaal wilde komen halen. Er gingen al langer geruchten rond over de 'grote kindervriend', zoals de man in de buurt bekendstond.

'Ik voel me geen pedo'

De man gaf tijdens de zitting toe dat hij seksuele handelingen heeft verricht, al kon hij zich niet alles even goed herinneren. "Het initiatief kwam nooit van de kinderen. Ik heb me dikwijls afgevraagd waarom ik het heb gedaan. Het overkwam me", zo vertelde hij de rechter. "Ik voel me geen pedo, ik had het gewoon niet moeten doen. Sorry en als hieraan behoefte is, wil ik nog wel een excuusbrief sturen. Dat wil me tot nu toe niet lukken."

Hij verklaarde verder er nooit bij hebben stil gestaan wat de gevolgen waren voor de kinderen. Dat drong pas enigszins tot hem door, toen het kwaad al was geschied, zo beweerde hij. De man wil zich neerleggen bij een langer verblijf in de cel en een verplichte behandeling. Ook heeft hij al besloten niet meer in Boxtel te gaan wonen.

Zijn advocaat, mr De Bruin, bepleitte een celstraf met voorwaarden, zonder tbs. De raadsman zette ook kanttekeningen bij de hoogte van de geëiste schadevergoedingen.