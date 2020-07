Coronanieuws: Mondkapjesplicht in drukke gebieden Amsterdam en Rotterdam, daling patiënten op ic's

Archieffoto: Pexels vergroot

In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van alle gebeurtenissen rond de coronacrisis in Brabant.

In Rotterdam en Amsterdam worden op een aantal drukke plekken mondkapjes verplicht.

Het Outbreak Management Team kan bij een stijging in het aantal coronapatiënten alsnog pleiten voor een mondkapjesplicht.

Vrijdag wordt waarschijnlijk bekend gemaakt of alle reizigers die na hun vakantie terugkeren naar Nederland zich moeten laten testen op het coronavirus.

17.15

De Veiligheidsregio komt met nieuwe maatregelen in de binnenstad van Groningen. Die nieuwe maatregelen gelden vooral voor de horeca. Op vrijdag- en zaterdagnacht mogen ze na half twee geen bezoekers meer binnenlaten. Ook moeten vanaf half twee de terrassen sluiten en moeten eetgelegenheden en nachtwinkels dicht.

17.06

Op een aantal drukke plekken in Amsterdam en Rotterdam wordt het dragen van een mondkapje verplicht. In Amsterdam gaat het om vijf plekken waaronder de Wallen en de Kalverstraat. In Rotterdam geldt het voor winkelbieden als de Coolsingel, de Lijnbaan en twee grote overdekte winkelcentra.

De maatregel gaat in vanaf woensdag vijf augustus.

16.10

Op de Nederlandse intensive cares liggen veertien mensen met het coronavirus. Dat is het laagste aantal coronapatiënten op de ic's sinds maart.

15.40

De kermis in Made gaat niet door dit jaar. De gemeente Drimmelen heeft dat donderdagmiddag bekend gemaakt. Na het onderzoeken van allerlei scenario's bleek het toch onmogelijk de veiligheid van de bezoekers te garanderen.

15.15

Het kabinet maakt waarschijnlijk vrijdag bekend of ook vakantiegangers die zonder coronaklachten terugkeren uit het buitenland, getest moeten worden. Eigenlijk zou dit donderdag bekend gemaakt worden, maar volgens een woordvoerder van het ministerie voor Volksgezondheid is er meer tijd nodig.

13.45

Ondanks de komst van het coronavirus zijn er meer huizen verkocht dan vorig jaar. In juni wisselden bijna 18.000 woningen van eigenaar, dat is veertien procent meer dan in juni 2019. Dit werd onderzocht door het woningmarktadviesbureau Pasgoed.

12.30

Er wordt veel minder betaald met cash sinds de uitbraak van het coronavirus. Daar tegenover zijn de contactloze betalingen flink gestegen. Half april bereikten het aantal contante betalingen een dieptepunt, toen rekende nog maar dertien procent van de consumenten af met briefgeld.

11.50

Voetbalclubs uit de eredivisie en eerste divisie mogen komend voetbalseizoen vijf keer per wedstrijd een speler wisselen in plaats van drie keer. De internationale spelregelcommissie IFAB heeft een aantal regels tijdelijk gewijzigd. Dat was nodig omdat er door de komst van het coronavirus in korte tijd veel wedstrijden moeten worden gespeeld.

11.45

Als het aantal coronapatiënten flink gaat stijgen, kan het Outbreak management Team (OMT) alsnog adviseren dat er een mondkapjesplicht moet komen. Dat schreef minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer. Eerder deze week adviseerde het OMT om geen landelijke mondkapjesplicht in te voeren.

Woensdagavond werd bekend dat er wel op regionaal niveau mondkapjes kunnen worden ingezet.

10.00

De gemeente Deurne waarschuwt: de meeste besmettingen met het coronavirus ontstaan momenteel op verjaardagen, feestjes en barbecues. 'Houd ook dan anderhalve meter afstand'.

7.30

Na een sluiting van bijna zes maanden wordt de musical Soldaat van Oranje woensdag 2 september hervat. De laatste voorstelling voordat De TheaterHangaar in Katwijk moest sluiten vanwege de coronacrisis, was op 11 maart.

In de zaal passen normaal meer dan 1100 mensen. Vanwege de coronamaatregelen mag nu slechts 30 procent van die zaal worden gebruikt. Er zijn rijen stoelen uit het theater verwijderd. Bezoekers uit één huishouden mogen bij elkaar zitten, maar tussen groepjes blijven twee stoelen leeg, zo meldt de organisatie.

06.42

Ondanks het coronavirus waren industriële ondernemers deze maand opnieuw minder negatief. Dat constateert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het oordeel over de verwachte bedrijvigheid verbeterde opnieuw aanzienlijk en was voor het eerst na februari weer positief.

06.41

In de eerste zeven maanden van dit jaar heeft de Koninklijke Marechaussee bijna duizend mensen aan de Nederlandse buitengrenzen geweigerd. Van hen werden er 302 teruggestuurd op basis van de inreisbeperkingen vanwege corona. Dat meldt De Telegraaf op basis van cijfers die zijn verzameld door de Marechaussee. De meeste mensen die werden teruggestuurd vanwege het coronavirus waren afkomstig uit de Verenigde Staten.

03.30

Nu het coronavirus in allerlei vakantielanden weer opleeft, zoekt het kabinet naar maatregelen om te voorkomen dat het meereist naar Nederland. Het kabinet maakt donderdag bekend of ook reizigers die geen klachten hebben, voortaan worden getest en wat dit zou betekenen voor de quarantaineregels.

01.00

Door de coronacrisis voelen Nederlanders zich minder gelukkig. Dat constateren economen van de Rabobank. De onderzoekers ondervroegen duizenden mensen.