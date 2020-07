Rico Verhoeven naar kickboksgala met Badr Hari en Jamal Ben Saddik

Kickbokser Rico Verhoeven komt in december in actie tijdens een groot kickboksspektakel waaraan ook Badr Hari en Jamal Ben Saddik meedoen. Dat maakte vechtsportbond Glory donderdagochtend bekend.

Grootheden

Glory meldt niet specifiek een nieuw duel tussen Verhoeven en Hari. Veel mensen hopen op een rematch tussen deze twee grootheden, nadat het gevecht van eind december vorig jaar in een teleurstelling eindigde. In dat duel had Hari de overhand, maar moest hij uiteindelijk geblesseerd opgeven. Tijdens een hoge trap gleed hij uit en blesseerde hij zijn been. Hij ging huilend van de pijn op een brancard het stadion uit. Verhoeven liet meteen na het duel weten dat 'ze nog niet klaar zijn' met de wedstrijd.