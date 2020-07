'Rico Verhoeven weer in de ring tegen Badr Hari'

Rico Verhoeven deelt een flinke tik uit aan Badr Hari. (Foto: ANP) vergroot

Kickbokser Rico Verhoeven staat in december of januari weer in de ring tegenover Badr Hari. Dat meldt De Telegraaf. Dit moet gebeuren tijdens een mega-evenement, dat live op tv zal komen.

Volgens de krant is het vanwege het coronavirus nog niet duidelijk of de wedstrijd in Amsterdam of Arnhem zal plaatsvinden en hoeveel publiek daarbij aanwezig kan zijn.

Wachten op privacy instellingen...

Wereldtitelgevecht

De onderhandelingen zouden in volle gang zijn. De organisatie zou volgens De Telegraaf nog niet willen aangeven of het een wereldtitelgevecht wordt tussen beide zwaargewichten. Ook een zwaargewicht-toernooi wordt niet uitgesloten. omdat ook Jamal Ben Saddik in het programma zou zijn opgenomen.

Verhoeven bevestigt in de krant weten dat hem is verteld dat hij moet rekenen op een gevecht in december of uiterlijk januari. Maar volgens de regerend wereldkampioen uit Halsteren kan het nog 'alle kanten op' tegen wie hij het dan moet opnemen.

'Nog niet klaar'

Eind december 2019 stonden Verhoeven en Badr Hari ook tegenover elkaar. In dat duel had Hari de overhand, maar moest die geblesseerd opgeven. Tijdens een hoge trap gleed hij uit en blesseerde hij zich aan zijn been. Hij ging huilend van de pijn op een brancard het stadion uit.

Verhoeven liet meteen na het duel weten dat 'ze nog niet klaar zijn' met de wedstrijd.

LEES OOK: