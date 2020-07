Grafschenner Damian H. komt niet opdagen in de rechtbank: 'Hij kan het leven niet aan'

De man kwam niet opdagen in de rechtbank (foto: Pexels). vergroot

Maandenlang hadden ze naar de confrontatie uitgekeken. De slachtoffers van de 23-jarige grafschenner uit Eindhoven, die onder meer een kindergraf zou hebben geopend. Donderdag zou hij eindelijk verantwoording moeten afleggen voor de rechtbank, maar het verdachtenbankje bleef leeg tot grote teleurstelling van de slachtoffers.

Zonder verdachte geen rechtszaak vinden de rechter en officier van justitie. En dus is de zaak voor onbepaalde tijd aangehouden. De 23-jarige Damian H. wordt ervan verdacht een kindergraf te hebben geopend. Ook zou hij meerdere graven hebben geschonden en urnen met as hebben gestolen in Veldhoven en Eindhoven.

Zelfmoord

Advocaat Van de Laar van de verdachte betreurt het dat de man niet is op komen dagen. Psychisch zou het erg slecht gaan met hem. "Hij heeft een mislukte zelfmoordpoging gedaan en wil een einde maken aan zijn leven. Hij kan het leven niet aan", zegt van der Laar.

Mevrouw Kox uit Veldhoven is een van de slachtoffers. "Het is gewoon klote dat hij er niet is. Ik had hem willen horen en zien, dat is voor mij erg belangrijk voor de verwerking." De man groef een diep gat bij het graf van haar zusje dat door een ongeluk op haar dertiende overleed. "Hij heeft anderhalve meter diep gegraven, maar net niet diep genoeg".

Wesley van der Sande is ook slachtoffer. De verdachte stal de urn met de as van zijn overleden moeder." De as is teruggevonden, maar de urn niet. Door die gebeurtenis komt het hele rouwproces weer terug. Wesley denkt dat de verdachte dreigt met zelfmoord om niet voor de rechter te hoeven verschijnen: "We wachten maar af, maar ik had hem willen zien en horen, nu gaat dat weer maanden duren."

Behandeling

Ook Peter Swinkels is slachtoffer. De urn van zijn vriendin werd gestolen. Ook hij had de verdachte graag willen zien en horen. Peter denkt dat de man niet de gevangenis in zal gaan, maar een psychiatrische behandeling krijgt opgelegd.

Wanneer de man nu wel voor de rechter verschijnt is nog onbekend. Volgens advocaat van de Laar kan het zijn dat het over een paar maanden psychisch beter gaat met hem. Maar het kan ook zijn dat hij dan niet meer leeft.

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt en is bijvoorbeeld mogelijk via de landelijke hulplijn 113: www.113.nl of 0900-0113.