Bewoners van huizen met verzakte daken in Heesch weer terug

De bewoners van de zeven rijtjeshuizen aan de Biezenloop in Heesch die op 18 juli ontruimd werden omdat het dak aan het inzakken was, kunnen weer naar huis. De zogeheten scharnierdaken zijn inmiddels met een speciale constructie van binnen ondersteund, laat de gemeente Bernheze weten.

Door de verzakkingen ontstond acuut instortingsgevaar. Uit onderzoek bleek later dat de daken niet goed verankerd waren.

Twintig andere huizen in de buurt zijn preventief geïnspecteerd door Van Peer uit Oss, het aannemersbedrijf dat al deze huizen bouwde.

Inspecties Van Peer heeft aan de gemeente Bernheze laten weten dat de verankering bij de onderzochte woningen in orde is, laat een woordvoerder schriftelijk weten. Volgens het bouwbedrijf hoeven de bewoners niet bang te zijn voor nieuwe verzakking, zo meldt de gemeente.

Enkele andere partijen voeren ook nog inspecties uit bij de woningen. "Dit is vooral om bewoners gerust te stellen. Tot op heden zijn daarbij niet dezelfde afwijkingen aangetroffen. Ook hebben we niets vernomen over andere ondeugdelijke daken."