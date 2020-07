Zwemmen in licht tijdens de 'Champions League' van de lichtkunst

Bezoekster in lichtkunstwerk Motion (foto: Jan Peels) vergroot

Een droomwereld waar met licht allerlei fantasieën te zien zien. Waar je achtervolgd wordt door stralen en lekker in een lichtkunstwerk kunt baden. Vrijdag opent de nieuwe lichtbelevingswereld Motion in Eindhoven.

"GLOW is het synoniem voor lichtkunst in Eindhoven, maar wij zijn met Motion totaal iets anders", vertelt Jan Fabel terwijl er achter hem beelden te zien zijn alsof we diep op de bodem in een blauwe zee staan. Fabel is regisseur van Motion. Verschillende lichtkunstenaars hebben in de lege ruimte van 1200 vierkante meter, allerlei lichtvoorstellingen gemaakt, waardoor je zelf ook helemaal opgaat in de beelden en het soms zelfs lijkt of de vloer beweegt.

"Dit soort kunst hoort in onze stad en hier kunnen we laten zien waar we met licht toe in staat zijn."

"Het is bijna tastbaar. Je ziet dingen die je alleen kan fantaseren of soms in je dromen ziet maar nooit in het echt, maar hier wel", zegt Jan lachend. "Juist corona heeft ervoor gezorgd dat we dit in twee maanden hebben kunnen realiseren. De 25 vormgevers en technici hadden tijd zat doordat andere opdrachten wegvielen."

Een voorproefje van wat je kan verwachten:

Wachten op privacy instellingen...

"Motion is voor durvers, dromers en denkers", begint Bram van de Vorst. Hij is de drijvende kracht achter deze nieuwe lichtkunsttentoonstelling. Bram is al zijn hele leven bezig met maken van technische installaties voor publiek. "Dit soort kunst hoort in onze stad en hier kunnen we laten zien waar we met licht toe in staat zijn. We noemen het zelf de Champions League van de lichtkunst", vertelt Bram trots.

"Je kan je helemaal onderdompelen in het licht en het ook beïnvloeden met je bewegingen."

"We hebben bijna honderd projectoren in gebruik die samenwerken om een ervaring te maken. Je kan je helemaal onderdompelen in het licht en het ook beïnvloeden met je bewegingen."

Motion is gevestigd op de tweede etage van de Piazza in de binnenstad van Eindhoven en is elke dag behalve maandag open van tien tot zeven uur. Je moet wel vooraf reserveren op Motionexperience.