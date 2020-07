Kledingzaken van Miss Etam en Steps blijven nog open nadat uitstel van betaling is aangevraagd

De Nederlandse kledingzaken van Miss Etam en Steps blijven voorlopig nog open, nadat moederbedrijf FNG uitstel van betaling heeft aangevraagd. Het bedrijf werd donderdag in België failliet verklaard nadat het al langer met financiële problemen kampte, die nog eens werden verergerd door de coronacrisis. In Brabant zijn er vooral winkels van Miss Etam.

Steps zit nog in Breda en zat voorheen ook in Eindhoven, Tilburg en Uden.

Belgisch personeel legde werk neer

Banken hebben aangegeven dat ze niet met extra geld over de brug willen komen. Het is de bedoeling dat de winkels voorlopig openblijven, zegt een woordvoerder. Daar voegt hij aan toe dat het nog maar de vraag is of werknemers zin hebben naar het werk te komen, nu ze hun baan dreigen te verliezen.