Toegangswegen van zwemplas Galderse Meren afgesloten wegens drukte, nog geen andere gebieden dicht

Rond kwart over elf werden de toegangswegen afgesloten (foto:Ilse Schoenmakers). vergroot

Zwemplas de Galderse Meren laat geen nieuwe bezoekers meer toe. Op deze bloedhete vrijdag was de maximale capaciteit al snel bereikt. Rond kwart over elf in de ochtend werden de toegangswegen afgesloten. Op het strand aan de plas constateert onze verslaggever dat de badgasten zich netjes houden aan de anderhalvemeterregel.

Verkeersregelaars delegeerden de badgasten vrijdagochtend naar de verschillende parkeerplaatsen, die al snel volstroomden. Met portofoons werd voortdurend overlegd en rond kwart over elf werd geconstateerd dat de boel vol zat. Of de toegangswegen de rest van de dag hermetisch gesloten blijven is niet duidelijk. Wellicht wordt het devies: eentje eraf, eentje erop.

Het is overigens niet de eerste keer dit seizoen dat de maximumcapaciteit bereikt wordt bij de zwemplas in Breda. Ook tijdens de hete periode in juni was het al topdrukte.

Nog geen andere gebieden dicht

De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant geeft aan dat er voorlopig nog geen andere gebieden worden afgesloten dan de Galderse Meren.



Op het strand bij de Galderse Meren werd vrijdagochtend goed afstand gehouden (foto: Ilse Schoenmakers) vergroot