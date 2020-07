Zwemplas Galderse Meren afgesloten wegens drukte, weinig ongehoorzame Belgen

Toegangswegen naar de Galderse Meren al vroeg dicht (foto: Ilse Schoenmakers) vergroot

Zwemplas de Galderse Meren liet vrijdag al vroeg geen nieuwe bezoekers meer toe. Op deze bloedhete dag was de maximale capaciteit snel bereikt. Rond kwart over elf in de ochtend werden de toegangswegen afgesloten. Op het strand aan de plas constateert onze verslaggever dat de badgasten zich netjes houden aan de anderhalvemeterregel.

Verkeersregelaars delegeerden de badgasten vrijdagochtend naar de verschillende parkeerplaatsen, die al snel volstroomden. Met portofoons werd voortdurend overlegd en rond kwart over elf werd geconstateerd dat de boel vol zat.

De maximumcapaciteit van de zwemplas ligt in coronatijd tussen de 1800 en de 2000 bezoekers, laat een woordvoerder van de gemeente weten. "Dat ligt eraan of er veel gezinnen zijn of veel individuele bezoekers. In dat laatste geval zal het dichter bij de 1800 zitten vanwege de anderhalvemeter afstand."

Ondertussen vermaakten de gasten die wel een plekje wisten te bemachtigen, zich prima. Een groepje jongens stond de voetballen op het strand. “We hadden de laatste plek!”, vertelden ze enthousiast. “Alles was vol maar we mochten nog op het gras parkeren.”

'Nog zveel ruimte'

Een stel zat verderop rustig in de schaduw te genieten. Ze bewaakten het fort, de kinderen lagen de hele dag in het water. “Wij zijn wel blij dat de Belgen niet mogen komen, die zijn er ook altijd op tijd bij en nu konden we zeker binnen.” Een andere bezoekster vond juist dat er nog wat meer mensen bij hadden gemogen. “Er is nog zoveel ruimte. Als ze zouden reguleren waar iedereen gaat zitten dan is er wel nog afstand.”

Het was overigens niet de eerste keer dit seizoen dat de maximumcapaciteit bereikt wordt bij de zwemplas in Breda. Ook tijdens de hete periode in juni was het al topdrukte.

Weinig ongehoorzame Belgen

Donderdag liet de gemeente Breda weten bij de Galderse Meren te gaan controleren of er geen bezoekers uit de Belgische provincie Antwerpen komen zwemmen. Dergelijke plezierbezoekjes zijn uitdrukkelijk niet de bedoeling, nu vanwege het hoge aantal besmettingen in de provincie Antwerpen daar code oranje geldt.

Tot een ' illegale' massale toestroom van Belgen kwam het vrijdag niet bij de zwemplas in Breda. De woordvoerder van de gemeente gaf aan dat '1 of 2' Belgische auto's met daarin mensen uit de regio Antwerpen zijn teruggestuurd, voordat de toegangswegen naar de zwemplas helemaal dichtgingen. Wel is het lastig om waterdicht te controleren op de komst van Belgen uit Antwerpen, omdat beveiligers afhankelijk zijn van het antwoord dat ze krijgen op de vraag; waar komt u precies vandaan?

Op het strand bij de Galderse Meren werd vrijdagochtend goed afstand gehouden

