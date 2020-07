Woede om ‘anti-Belgen-container’ op industrieterrein Hazeldonk: ‘Dit verzin je toch niet?’

Foto: Tom van der Put/SQ Vision vergroot

Het was niet heel handig allemaal, zo erkent ook de gemeente Breda. Ze plaatste een container midden op de weg richting industrieterrein Hazeldonk. Het doel? Antwerpenaren weghouden bij de Galderse Meren. Het gevolg? Niemand, zelfs geen hulpdiensten, kon er nog door. Het leidde tot veel gesteggel vrijdagochtend.

Wie zoekt er nou geen verkoeling in deze tropische warmte? Het kan bij de Galderse Meren in Breda, maar niet als je uit de provincie Antwerpen komt. Onze zuiderburen zijn daar even niet welkom vanwege het coronavirus.

De belangrijkste route binnendoor voor de Belgen loopt via industrieterrein Hazeldonk. Burgemeester Depla gaf daarom donderdagavond rond elf uur een verordening uit om een grote container voor de ingang te plaatsen. Zo kon er geen Belg meer door, was het idee.

Het nadeel: er kon helemaal niemand meer door. Geen personeel, maar ook geen hulpdiensten in het geval van nood. Twaalf uur, heel veel boze werknemers én enkele dreigementen met een heftruck later, is besloten om de container van de weg te halen. Maar de afzetting, die blijft, zegt de gemeente.

‘Van de zotte’

Alphons Lourier, directeur bij het chemische bedrijf Loodet, vindt het vrijdagochtend maar moeilijk te bevatten. Met name zijn bedrijf was volgens hem de dupe van de afzetting. Daarom moest er uiteindelijk zelfs de politie aan te pas komen, want Lourier stond klaar om de container met een zware heftruck weg te halen.

“Mijn bedrijf slaat zware chemische stoffen op, en er werken hier 82 mensen. Als er iets gebeurt, kan er niet eens een ambulance door. Als de gemeente niets gedaan had, had ik de container weggehaald en vervolgens ook nog persoonlijk de borden en hekken omgereden met mijn heftruck”, zegt Lourier.

In samenspraak met zijn advocaat zag hij af van die beslissing, die nu blijkbaar al is genomen door de gemeente Breda zelf.

Doorn in het oog

Wel is de afzetting nog steeds een doorn in het oog voor iedereen die op Hazeldonk werkt, omdat zij ver moeten omrijden via de snelweg. Vrijdagochtend stonden er dan ook veel werknemers niet zo blij verrast bij de afzetting.

In een reactie zegt de gemeente inderdaad een fout te hebben gemaakt. Maar hoewel de container wordt weggehaald, blijft de afzetting zeker twee dagen staan - in samenspraak met hulpdiensten, die er nu weer door kunnen. “Dat is vervelend voor de mensen die er werken, maar via een omweg hebben ze nog steeds de mogelijkheid hun route te vervolgen", aldus de gemeente.

