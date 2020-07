Reuzenwesp gespot: Aziatische hoornaar is gevaarlijk voor mens en bij

De foto's die de melder in Zevenbergschen Hoek maakte (foto: Stichting platform Stop invasieve exoten). vergroot

De Aziatische hoornaar is onlangs gespot in Zevenbergschen Hoek. Op 20 juli ontdekte een bewoner van Zevenbergschen Hoek een nest in een mezenkast en zette daar een foto van op Waarneming.nl. Het nest inmiddels is verdelgd. Het grote insect wordt ook wel reuzenwesp genoemd.

Drie jaar geleden werd deze ‘horrorwesp’ voor het eerst in Nederland gezien. Wilfred Reinhold, voorzitter van stichting platform Stop invasieve exoten: “Twee weken geleden was de verspreiding nog beperkt tot drie provincies, nu is daar Noord-Brabant bijgekomen.

Op de website van het Kenniscentrum Insecten staat een beschrijving van de Aziatische hoornaar want hij wordt nogal eens verward met andere insecten, zoals de inheemse Europese hoornaar. "Ziet u dus een grote donkere wesp, met een achterlijf dat bijna geheel zwart is met een kleine geeloranje vlek, maak er een foto van en meldt het via Waarneming.nl”, aldus Reinhold.

'Opsporen en vernietigen'

De Aziatische hoornaar eet veel honingbijen, wilde bijen en andere insecten en is om die reden op de zogeheten Unielijst geplaatst. Hierop staan 66 soorten planten en dieren die in de hele Europese Unie moeten worden aangepakt. Vestiging of verspreiding hiervan moet worden voorkomen, vindt de stichting.

In ons land is de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) verantwoordelijk voor de opsporing van Aziatische hoornaars. De provincies nemen de bestrijding voor hun rekening.

Wandelaar gestoken

“De Aziatische hoornaar is duidelijk actief in Nederland. Om te zorgen dat deze invasieve exoot zich hier niet vestigt, is het belangrijk dat de nesten snel opgespoord en vernietigd worden. Daarbij spelen burgers een essentiële rol, want zonder waarnemingen kunnen de NVWA en de provincies niet in actie komen.

Ruim twee jaar geleden werd op de Plantloonseweg in Kaatsheuvel een wandelaar gestoken door een hoornaar. Het staat niet vast of dit een Aziatische hoornaar was. De wandelaar was aanspreekbaar, maar ook erg geschrokken. Er was zelfs een traumahelikopter ingeschakeld. In de buurt waar de wesp toesloeg werden pamfletten opgehangen om mensen te waarschuwen voor een nest met hoornaars.

LEES OOK: