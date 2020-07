12 verstandelijk beperkte bewoners van zorginstelling in thuisisolatie vanwege corona

S&L Zorg in Roosendaal (foto: Google Streetview). vergroot

Twaalf verstandelijk beperkte bewoners van een zorginstelling in Roosendaal moeten de komende twee weken op hun kamer blijven. Een van de bewoners is besmet met het coronavirus. Het gaat om een locatie van S&L Zorg aan de Onyxdijk in Roosendaal.

“Het is een ingrijpende maatregel, waarmee we hopen zo snel mogelijk van het virus af te komen”, zegt een woordvoerster van de zorginstelling. “Op deze manier hopen we dat de bewoners over twee weken hun vrijheid terug hebben.”

In maart waren er ook coronagevallen bij de zorginstelling, ook toen moesten de bewoners twee weken lang op hun kamer blijven. “Destijds heeft de maatregel effect gehad, want toen was het virus binnen twee weken weg.”

Extra personeel en spelletjes

De zorginstelling zet de komende weken extra personeel in om de bewoners door hun thuisisolatie te helpen. Ook krijgen ze spelletjes, zodat ze zichzelf op hun kamer kunnen vermaken.