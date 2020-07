Eerste oefenwedstrijd PSV afgelast door coronageval bij tegenstander UNA

De Herdgang waar PSV tegen UNA zou oefenen (foto: Job Willemse). vergroot

De oefenwedstrijd die PSV vrijdagavond zou spelen tegen amateurclub v.v. UNA is niet doorgegaan. Een van de spelers van de Veldhovense derdedivisieclub is positief getest op corona, zo kreeg hij net vóór aanvang te horen. Alle spelers waren donderdag getest. PSV wilde, mede op advies van de medische staf, geen risico nemen toen de positieve uitslag bekend werd en UNA had hiervoor alle begrip.

De wedstrijd zou worden gespeeld op De Herdgang, het trainingscomplex van PSV in Eindhoven.

Officieus debuut Schmidt uitgesteld

Voor PSV zou het de eerste wedstrijd sinds maart zijn en bovendien het (officieuze) debuut van de nieuwe Duitse trainer Roger Schmidt. Door het besluit werden fans die uit onder meer Wageningen kwamen, teleurgesteld. Ze mochten wel blijven om aanwezig te zijn bij het duel dat spelers van de PSV-selectie onderling afwerken en dat twee keer 22,5 minuten gaat duren.

