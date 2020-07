Dakzitters Hein en Niek blijven ook bij 34 graden gewoon zitten: 'Als we dit redden, lukt alles'

Niek en Hein willen elf dagen op het dak zitten in Vessem Het is goed uit te houden op het dak voor de twee. Volgende Vorige vergroot 1/2 Niek en Hein willen elf dagen op het dak zitten in Vessem

Ondanks de tropische temperaturen zitten Hein en Niek nog altijd op het dak van café Van de Ven in Vessem. Ze willen daar elf dagen blijven, weer of geen weer. Het is niet alleen een ludieke actie, ze halen ook geld op voor het goede doel en daarvoor willen ze best even niet van het dak af komen.

Aan aandacht hebben de twee geen gebrek, regelmatig wordt er getoeterd en gezwaaid naar ze. Vanaf het dak kijken Hein van de Pas (25) en Niek van Rooij (25) uit op een groot grasveld wat omgetoverd is tot een enorm terras. Daar zijn tientallen tafeltjes neergezet, maar ook een podium, bar en waterattractie.

Het veld wordt verlicht door een kolossaal LED-scherm waarop de namen van beide dakzitters te zien zijn. "Ja die drukte is wel leuk om te zien, dat zorgt voor leven in de brouwerij", vertelt Hein.

Serieus

Ludiek of niet, de twee nemen het dakzitten zeer serieus en komen echt niet uit hun luie stoel tot volgende week zondag. Plassen doen ze via een plastuit en hun behoefte op een bak die ze onder hun kont schuiven. Uit het zicht natuurlijk, want hun verzorgers zetten dan wel even een scherm voor hun stoelen.

Die verzorgers hebben nu met die hitte ook een belangrijke taak, want op een zwart dak zitten met tropische temperaturen, is natuurlijk niet zonder risico's. Al hebben ze die zoveel mogelijk uitgesloten, zo vertellen Niek en Hein in de onderstaande video.

45 jaar

Ook oud-dakzitter Tinus van Heijst (65) komt langs op deze bloedhete vrijdagmiddag. In 1975 zat hij acht dagen in zijn eentje op het dak van café De Donk. "Je moet een harde kop en harde kont hebben", zegt hij met een lach. Hij vindt dat een nieuwe recordpoging wel wat lang op zich heeft laten wachten.

45 jaar geleden werd hij ook geconfronteerd met tropisch weer. "Maar het heeft ook blank gestaan toen. Dat is wel pittig als het slecht weer is, want dan is dit veld leeg en heb je geen steun van de mensen."

Het grote terras voor Hein en Niek hun dak.

Vooralsnog hoeven Hein en Niek zich daar geen zorgen over te maken. Al vanaf het begin van de middag zitten er mensen op het terras voor hun neus. "Vanavond is het Hollandse avond, dus sommigen claimen alvast een plekje", vertelt Niek. Want er is vanwege de coronamaatregelen maar beperkt ruimte.

"Voor de jongens is het in ieder geval leuk dat ze wat hebben nu in de bouwvak", zegt café-eigenaresse Lianne van de Ven. "Veel van de jongens die hier allerlei acties organiseren om geld op te halen voor onderzoek naar spierziekten hadden een vakantie geboekt in het buitenland. Maar die gaat niet door en zo is er toch wat te doen."