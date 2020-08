Zeven mensen gearresteerd nadat motoragent wapen ziet in auto

Foto: politie vergroot

De politie heeft vrijdagmiddag zeven mensen, die met zijn allen in een auto zaten, aangehouden. Een motoragent zag tijdens een verkeerscontrole op de A16 bij de grensovergang van België naar Nederland dat een van de mensen in de auto een vuurwapen vasthield en greep meteen in.

Malini Witlox & Peter de Bekker Geschreven door

De auto werd vervolgens van de snelweg A16 geleid. In de Graaf Engelbertlaan in Breda moest de auto stoppen.

Vastgezet

Alle inzittenden - die allemaal niet uit Nederland komen - zijn vastgezet. Het onderzoek loopt nog. Er is nog niet bekendgemaakt of het om een echt wapen gaat of een nepwapen.

