Guus Meeuwis gebruikte coronacrisis 'om te resetten'

Foto: Omroep Brabant vergroot

Guus Meeuwis heeft de coronacrisis aangegrepen om te 'resetten'. De zanger laat de drank bijvoorbeeld al 150 dagen staan, op één dispensatiedag na.

Malini Witlox Geschreven door

Dat zegt de zanger in dagblad Trouw. "Het was geen plan, we zijn op een dag gewoon gestopt. Het voelde goed om te resetten. Er kwam een noodgedwongen rust en ik dacht: laat ik die dan maar ten volste doorvoeren", zegt de Tilburger die trouwens geen drankprobleem.

Getest op corona

De zanger vertelt ook dat hij getest is op corona, nadat hij ziek was geworden. Het hele gezin werd getest, ook zijn vier kinderen. “Ik wilde ze laten zien dat het hartstikke meevalt en dat je het niet alleen voor je zelf doet, maar ook voor de mensen om je heen. Dat pikken ze echt goed op.”

Vrijdag kwam het nieuwe album van de zanger uit: 'Deel Zoveel'. De nummers, waar voor de eerste keer jonge singer-songwriters tijdens een 'schrijverskamp' aan meehielpen, waren al voor de coronacrisis klaar.

Nachtclub

Meeuwis gaat de komende tijd concerten geven in een nachtclubachtige setting in het Tilburgse 013. Bezoekers zitten aan tafeltjes, er zijn via inschrijving 15.000 kaartjes verkocht.

Meeuwis vertelt in het dagblad dat er 400 mensen in de zaal passen. "Mensen zitten twee aan twee aan tafeltjes met een lampje erop. Hun drankjes moeten ze vooraf halen en kunnen ze koelen bij hun tafel. Ze moeten blijven zitten, ze mogen niet dansen en ze mogen niet zingen.”

De concertreeks moet ook financieel wat lucht geven, al wordt het qua geld geen goed jaar. “Ik had het er vanochtend nog met de kapper over, qua omzet hoeven we dit jaar niet meer te tellen”, zegt Meeuwis.