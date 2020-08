Coronanieuws: demonstratie op Malieveld tegen coronamaatregelen

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In dit liveblog houden we je zaterdag op de hoogte van alle gebeurtenissen rond de coronacrisis in Brabant.

Driekwart van de Nederlanders heeft er begrip voor als er een mondkapjesplicht ingevoerd zou worden, meldt .onderzoeksbureau Markteffect.

Ten opzichte van vrijdag zijn er zaterdag 431 met corona besmette mensen bijgekomen. Verder zijn drie mensen opgenomen in het ziekenhuis en is er één persoon overleden.

De vaccins tegen het coronavirus waarvan de eerste onderzoeken bij mensen zijn afgerond, geven volgens Trouw allemaal milde bijwerkingen.

15.15

Het Roosendaalse café Time Out aan de Bloemenmarkt moet op last van burgemeester Han van Midden twee dagen gesloten blijven. Het café heeft de coronamaatregelen niet nageleefd. Bezoekers zaten niet aan tafels of aan de bar, terwijl dat verplicht is. Ook waren bezoekers aan het dansen en hielden daarbij onvoldoende afstand. Het personeel greep daarbij niet in. Het café had vorige week al een officiële waarschuwing gekregen.

14.25

Met naar schatting een paar honderd mensen op het Malieveld is zaterdagmiddag de demonstratie van actiegroep Viruswaanzin begonnen. Onder de noemer van 'Dag van de Democratie' demonstreren de aanwezigen tegen de coronamaatregelen. Op het programma staan toespraken van onder anderen Willem Engel en Jeroen Pols, twee voormannen van Viruswaanzin.

De politie is rond het Malieveld zichtbaar aanwezig, maar de sfeer is gemoedelijk. Mensen hebben spandoeken bij zich en er komen ook nog steeds mensen op het Malieveld aan.

10.31

Spelers, staf en scheidsrechters uit de eredivisie voetbal en eerste divisie worden vanaf twee weken voor de start van de competitie verplicht getest op het coronavirus. De coronaprotocollen blijven daarna het gehele voetbalseizoen van kracht. Voor die tijd, dus in de voorbereidingsfase, ligt de verantwoordelijkheid bij de clubs zelf. Dit meldt de KNVB naar aanleiding van het niet doorgaan van de wedstrijd tussen PSV en UNA vrijdagavond.

08.30

Steeds meer jonge mensen hebben sinds de uitbraak van het coronavirus een caravan of camper aangeschaft. Het aantal caravaneigenaren in de leeftijd tot en met 35 jaar nam tussen 1 april en 1 juli 2020 met 6,6 procent toe tot bijna 18.000 en bij de campers steeg dat aantal met 17,2 procent tot ruim 4600. Dat staat in cijfers van BOVAG en RDC.

04.32

Driekwart van de Nederlanders - 73 procent - heeft er begrip voor als er een mondkapjesplicht ingevoerd zou worden. Toch vindt slechts 34 procent dat het dragen van een mondkapje verplicht zou moeten zijn, 44 procent ziet dat niet zitten. Dat meldt het AD op basis van een peiling van onderzoeksbureau Markteffect.

04.00

De actiegroep Viruswaanzin demonstreert zaterdagmiddag op het Malieveld in Den Haag tegen de coronamaatregelen. De betoging begint om twee uur. De organisatie heeft met de gemeente Den Haag een aantal afspraken gemaakt. Op basis daarvan heeft de gemeente besloten geen beperkingen op te leggen voor de demonstratie. De belangrijkste afspraak is dat Viruswaanzin verantwoordelijk is voor het houden van anderhalve meter afstand.

01.23

De vaccins tegen het coronavirus waarvan de eerste onderzoeken bij mensen zijn afgerond en die nu de laatste testfase ingaan, geven allemaal milde bijwerkingen. Dat schrijft Trouw. Driekwart van de proefpersonen had last van hoofdpijn, een pijnlijke arm, vermoeidheid of koorts. De ongelukkigen waren veelal na een slechte dag weer opgeknapt. Maar het zijn er meer in vergelijking met ander vaccins, zoals de jaarlijkse griepprik.