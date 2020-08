Coronanieuws: 'Meer bijwerkingen bij coronavaccins dan bij griepprik'

Foto: Erik Peeters vergroot

In dit liveblog houden we je zaterdag op de hoogte van alle gebeurtenissen rond de coronacrisis in Brabant.

GGD West-Brabant merkt dat sommige jongere coronapatiënten niet willen meewerken aan bron- en contactonderzoek..

Ten opzichte van donderdag zijn er 338 met corona besmette mensen bijgekomen.

De Nederlandse BOA Bond vindt het 'onnodig ingewikkeld' dat er nu lokale verschillen zijn in het dragen van mondkapjes.

Het CBS meldt dat in maart en april 8300 mensen zeker of vermoedelijk zijn overleden aan het coronavirus.

04.32

Driekwart van de Nederlanders - 73 procent - heeft er begrip voor als er een mondkapjesplicht ingevoerd zou worden. Toch vindt slechts 34 procent dat het dragen van een mondkapje verplicht zou moeten zijn, 44 procent ziet dat niet zitten. Dat meldt het AD op basis van een peiling van onderzoeksbureau Markteffect.

04.00

De actiegroep Viruswaanzin demonstreert zaterdagmiddag op het Malieveld in Den Haag tegen de coronamaatregelen. De betoging begint om twee uur. De organisatie heeft met de gemeente Den Haag een aantal afspraken gemaakt. Op basis daarvan heeft de gemeente besloten geen beperkingen op te leggen voor de demonstratie. De belangrijkste afspraak is dat Viruswaanzin verantwoordelijk is voor het houden van anderhalve meter afstand.

01.23

De vaccins tegen het coronavirus waarvan de eerste onderzoeken bij mensen zijn afgerond en die nu de laatste testfase ingaan, geven allemaal milde bijwerkingen. Dat schrijft Trouw. Driekwart van de proefpersonen had last van hoofdpijn, een pijnlijke arm, vermoeidheid of koorts. De ongelukkigen waren veelal na een slechte dag weer opgeknapt. Maar het zijn er meer in vergelijking met ander vaccins, zoals de jaarlijkse griepprik.