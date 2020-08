Guus Meeuwis treedt avond aan avond op in 013: 'Dit voelt vanaf nu als mijn Carré'

Poppodium 013 wordt de komende maanden het tweede thuis van Guus Meeuwis. De zanger begint zaterdag aan een reeks van (tot nu toe) 38 concerten in Tilburg. Het poppodium wordt omgedoopt tot zijn eigen Club Zoveel waar hij avond aan avond optreedt.

Iedere avond 400 bezoekers De Tilburger laat in zijn eigen club voor het eerst zijn nieuwe album Deel Zoveel horen. Er is iedere avond plek voor vierhonderd bezoekers. Het idee ontstond toen al zijn shows werden gecanceld vanwege het coronavirus.

"Ik ben niet zo goed in blijven hangen in dingen die niet kunnen", zegt hij. "Dus ik wilde heel graag door met een idee dat meteen zou kunnen als er wel weer iets zou mogen. Toen ontstond het idee om concerten te geven op een plek, voor een kleine groep mensen."

'Zolang er belangstelling is'

Guus geeft de concerten ‘zolang er belangstelling voor is’ en zolang de RIVM-richtlijnen het toestaan. Voorlopig staan er 38 shows gepland, waarvan een groot deel al uitverkocht is. "Het voelt een beetje zoals Toon Hermans of Jochem Meyer die een paar maanden in Carré stonden. Zo staan wij nu in 013. Dit voelt vanaf nu als mijn Carré, en in mijn eigen stad. Dat maakt het extra leuk."