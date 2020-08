Moord op Manon Seijkens na 25 jaar nog niet opgelost, politie brengt nieuwe details naar buiten

Manon Seijkens. (Foto: Politie) vergroot

De moord op de 8-jarige Manon Seijkens uit Helmond in 1995 is nog steeds niet opgelost. 25 jaar later wil de politie met nieuwe details van het onderzoeksteam deze zogeheten coldcase opnieuw onder de aandacht brengen. Manon is door een misdrijf om het leven gekomen en seksueel misbruikt, maar een dader werd tot nu toe niet gevonden.

Donderdag 10 augustus 1995 verdwijnt de 8-jarige Manon Seijkens uit Helmond. Na haar verdwijning volgt een groot onderzoek en worden, nog zonder succes, zoekacties gehouden. Elk spoor ontbreekt. Een half jaar later werd ze op een paar honderd meter van haar huis in de Planetenbuurt in de bosjes vlak bij het kanaal dood teruggevonden.

Wat er is zich precies heeft afgespeeld na haar vermissing is vooralsnog niet duidelijk. In het moordonderzoek worden drie mannen aangehouden. Een van hen wordt zelfs veroordeeld, maar wordt in hoger beroep vrijgesproken. Door enkele nieuwe bevindingen te delen, wil de politie nu tot een oplossing komen in de zaak.

Donker haar

Zo was al bekend dat op het lichaam van Manon een donker haar van 27 centimeter lang was gevonden. Mogelijk van de dader of iemand met wie Manon kort voor haar dood in aanraking is geweest. Vorig jaar onderzocht het Nederlands Forensisch Instituut met nieuwe technieken nogmaals de DNA-sporen op het haar. Het haar is afkomstig van iemand uit Oost-Azië of een familieachtergrond in dat gebied heeft. Dat zou van de dader of de partner ervan kunnen zijn. "Het is in ieder geval niet van eerder gearresteerde verdachten", zegt teamleider Jeroen Snellen van het coldcase-team.

De gevonden schoenen. (Foto: Politie) vergroot

Damespumps

De politie gaat ervan uit dat Manon op de dag van haar verdwijning is vermoord, na eerst seksueel te zijn misbruikt. De dichtbegroeide plek waar het lichaam is gevonden, is volgens de politie ook de plek waar ze is vermoord. De politie weet zeker dat de dader goed bekend moet zijn geweest met de omgeving. Zonder door het water te hoeven, is de plek alleen te bereiken via een soort sluisje; een route die je moet weten. Het coldcaseteam denkt dat de dader in de buurt heeft gewoond. "Mogelijk weet iemand met de kennis van nu dat iemand in die periode uit de buurt is vertrokken."

Manon is op de dag van verdwijning op blote voeten van huis gegaan. Toen haar lichaam werd gevonden had ze bontgekleurde damespumps aan van het merk Marie-Claire. Mogelijk heeft ze die van andere mensen gekregen. "In de riempjes zijn extra gaten gemaakt om het voor een kindervoet passend te maken", aldus de politie.

Snellen benadrukt dat alle kleine beetjes informatie tot een oplossing kunnen leiden. "We onderzoeken elke tip."

