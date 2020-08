Zwaargewonde bij ongeluk in Den Bosch: 'Er lag ontzettend veel bloed'

Het ongeluk in de Merwedelaan in Den Bosch gebeurde zaterdagochtend (foto: Bart Meesters). vergroot

In de Merwedelaan in Den Bosch is zaterdagochtend de bestuurder van een snorscooter zwaargewond geraakt. Hij kwam door nog onbekende oorzaak ten val bij het viaduct. Vanwege de ernst van de situatie werd met spoed een traumaheli opgeroepen.

Wat de bestuurder precies is overkomen, wordt onderzocht. Er waren geen getuigen van het ongeluk, dat rond elf uur gebeurde. "Er lag ontzettend veel bloed", liet een ooggetuige weten. Volgens hem lijkt het erop dat de snorscooter de stoeprand raakte.

Spoed

Het slachtoffer is met spoed in een ambulance naar het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg gebracht. De trauma-arts ging mee in de ambulance.