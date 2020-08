Misbruikte Joyce krijgt nu wél hulp: 'Ik voel me voor het eerst in m'n leven gehoord'

Joyce Kilwinger en John van Dorenmalen vergroot

De 33-jarige Joyce Kilwinger uit Eindhoven die jarenlang seksueel misbruikt zou zijn, voelt zich opgelucht. Het lijkt erop dat ze eindelijk hulp krijgt. Ze vertelde haar schrijnende verhaal over het misbruik door een Eindhovense wijkagent vorige week in het tijdschrift Nieuwe Revu. Een wanhoopsdaad, want ze zegt jarenlang niet gehoord te zijn door instanties en zag het als haar laatste kans om nog aandacht te krijgen voor haar probleem. En dat lukte.

We spreken Joyce aan de keukentafel van een fotograaf die betrokken was bij het verhaal dat in de Nieuwe Revu verscheen. De gesloten shutters houden de zengende hitte buiten, maar voorkomen ook dat mensen naar binnen kunnen kijken. Niemand mag weten waar Joyce is, uit angst voor de spoken uit haar verleden en heden. Ze zit in elkaar gedoken, kijkt schichtig en ziet er ongezond uit. Mager en grauw en met donkere kringen om haar ogen, alsof ze al even geen zonlicht heeft gezien. Een ongelukkig hoopje mens.

Joyce vertelt over wat het misbruik met haar heeft gedaan:

Wachten op privacy instellingen...

De hulp waar ze jarenlang om vroeg bij allerlei instanties, lijkt nu op gang te komen. Joyce is in gesprek met partijen die haar een uitweg uit haar ellende kunnen bieden.“Daar ben ik heel erg blij mee”, zegt ze. “Ik voel me voor het eerst in m’n leven gehoord.”

“Mijn zoontje verdient een beter leven.”

Joyce zou jarenlang misbruikt zijn door een wijkagent, die zich in eerste instantie over haar leek te ontfermen. En het ging van kwaad tot erger. Volgens Joyce was de man ook en tijd lang haar pooier die haar ‘uitleende’ aan andere mannen, onder wie politieagenten in opleiding. Dat is allemaal te lezen in het eerste deel van het tweeluik in het tijdschrift de Nieuwe Revu. Volgens journalist Frank Waals is het verhaal van Joyce 'zeer aannemelijk'.

Uit het stuk blijkt hoe tragisch het leven van Joyce is verlopen. Ze groeide op in een moeilijke thuissituatie in Veldhoven, gekenmerkt door verslavingen en fysiek geweld. Al jong viel ze ten prooi aan mannen die misbruik van haar maakten. Uit dat misbruik werd haar zoon geboren, met meer dan honderd mogelijke vaders. Juist vanwege haar zoontje, nu 7 jaar oud, is ze met haar verhaal naar buiten getreden. “Hij verdient een beter leven.”

"Langzaamaan, beetje bij beetje kwam het hele verhaal eruit.”

Naast haar aan de keukentafel zit John van Dorenmalen. Hij was in het verleden zedenrechercheur bij de politie Brabant Zuid-Oost. Op zoek naar hulp kwam Joyce via via bij hem terecht en hij ontfermde zich over haar. “Ik ben het gewend om te praten met zedenslachtoffers. Langzaamaan, beetje bij beetje kwam het hele verhaal eruit”, zegt hij. Dat Joyce nu eindelijk gehoord wordt, doet hem goed. “Ja, dit emotioneert me, want hier doe je het allemaal voor.”

De grootste frustratie van John en Joyce is dat de mensen die haar dit allemaal aan hebben gedaan nog vrij rondlopen. De door Joyce beschuldigde wijkagent werd wel ontslagen bij de politie, maar de zaak kwam nooit voor de rechter omdat hij werd geseponeerd. De politie en het Openbaar Ministerie bevestigen het ontslag van de oud-collega na disciplinair onderzoek, waarbij ‘ernstig plichtsverzuim en zeer ongepast en ontoelaatbaar gedrag’ werd vastgesteld.

"Toen ik zei dat ik klaar was om het hele verhaal te vertellen was het niet meer nodig."

Een woordvoerder van de politie laat aan Omroep Brabant weten dat Joyce in 2013 aangifte deed van aanranding. “Die aangifte had dus niets te maken met de beschuldigingen uit het artikel", aldus een woordvoerder. Wanneer we dit voorleggen aan Joyce zegt ze fel: “Ik mocht toen maar twee feiten noemen”, zegt ze. “Dus ik ben bij het begin begonnen. Toen ik later zei dat ik klaar was om het hele verhaal te vertellen was het niet meer nodig. Daarna werd de zaak afgedaan door gebrek aan bewijs.”

Volgens John van Dorenmalen gaat het niet om één of twee fouten mannen, maar is het een heel netwerk. In de Nieuwe Revu is te lezen dat Joyce werd meegenomen naar feestjes van een motorclub om daar misbruik te worden en dat daar nog meer slachtoffers waren. 'Ze houden elkaar bij de politie Oost-Brabant de hand boven het hoofd. Ze zijn corrupt”, zegt John stellig. Dat dit een behoorlijke aantijging is weet hij, “maar er zaten al corrupte mensen toen ik er nog werkte. Daarom heb ik de politie toen verlaten, omdat ik daar niet bij betrokken wilde worden. Die mensen die er toen zaten, zitten er nog steeds.”

“Wij weten gewoon dat er ook andere vrouwen zijn geweest."

Een woordvoerder van de politie Oost-Brabant laat Omroep Brabant in een reactie weten: "De heer Van Dorenmalen heeft vaker deze beschuldigingen geuit en wij hebben herhaaldelijk gevraagd om hiervoor met feiten en voorbeelden te komen. Tot op heden is dat niet gebeurd. De uitnodiging om deze informatie te verstrekken blijft bestaan."

Met Joyce gaat het nu langzaamaan wat beter. Nadat ze een tijdlang gescheiden was van haar zoontje zijn ze nu weer samen op een tijdelijk adres. Ze hoopt dat ze met hulp van de instanties terug kan naar huis en samen met haar zoontje kan werken aan de toekomst. John roept andere slachtoffers ook op zich te melden. “Wij weten gewoon dat er ook andere vrouwen zijn geweest. We hopen dat die hun mond nu opendoen. Want dit kan zo niet langer doorgaan”, besluit hij.

Deel 2 van het verhaal met daarin reacties van de andere partijen, is woensdag te lezen in de Nieuwe Revu.