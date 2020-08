Duizenden euro’s en vier telefoons in auto Eindhovenaar: ‘Bestuurder was enorm zenuwachtig’

Archieffoto: Politie vergroot

Een man uit Eindhoven is donderdagnacht aangehouden in de wijk Woensel. De bestuurder trok de aandacht van agenten die de auto dwongen te stoppen. De man maakte volgens de agenten een ‘enorm zenuwachtige indruk’. Toen hij uitstapte deed hij een poging een tas te verstoppen. In de tas zaten duizenden euro’s.

Daarop is de bestuurder opgepakt. Hij wordt verdacht van witwassen.

Op het bureau bleek dat de man ook nog eens vier telefoons had liggen. De politie doet verder onderzoek naar de herkomst van het geld en de telefoons.