Nog geen mondkapjesplicht, wel meer verkoop: dan hebben ze het vast in huis

"De afgelopen weken merk ik echt een toename in de verkoop van mondkapjes", vertelt een Bossche marktverkoopster. Alhoewel er nog niet één gemeente in Brabant mensen verplicht deze beschermingsmiddelen te dragen, zien de verkopers van mondkapjes al wel een toename. En dat terwijl een groot deel van de Brabanders liever geen mondkapje draagt.

"Veel mensen denken dat het er toch naartoe gaat. Rotterdam en Amsterdam zijn al overstag en dan zullen er ongetwijfeld steden zijn die gaan volgen", verklaart de verkoopster de stijging. In het geval dat zo'n plicht ingevoerd wordt, hebben de kopers er vast een in huis. Bij een marktkraam verderop kunnen ze die gedachte beamen: "Dat komt hier ook hoor."

Gelukkig hebben de Bosschenaren keuze genoeg. Behalve de effen witte en zwarte kapjes, zijn er ook genoeg fleurige varianten te vinden. "De favoriet is natuurlijk het Brabants Bontje of een met de Oeteldonkse kleuren. De mannen willen liever een stoer militair printje, heel typisch", geeft de kraamhoudster een toelichting op haar collectie. Een groot deel van de kapjes die ze verkoopt, is gemaakt door mensen met een beperking.

Wie zaterdag iemand met een mondkapje wil spotten in Den Bosch, moet lang zoeken. Er is dan ook geen extreme drukte en het lijkt gemakkelijk om de 1,5 meter afstand tot andere stadgangers te bewaren. "Het is niet bewezen of de mondkapjes zin hebben", legt een vrouw haar keuze uit. "Als iedereen afstand houdt is het prima."